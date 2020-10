Senátor Canov: Pouze silné obce a silné kraje mohou pomoci restartovat ekonomiku

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem se rozhodl, že vystoupím přímo od mikrofonu, kde pokládám, pozměňovací návrhy, které předkládám, následujícím jménem svého klubu mateřského STAN jako za velmi významné. Týkají se obcí a krajů, které samozřejmě budou přijetím tohoto zákona zkráceny na svých příjmech. Zdůrazňuji, že se nejedná o jakoukoliv újmu vůči podnikatelům, naopak pro ně bude zachovaná výše, těch se nijak ty pozměňovací návrhy nedotknou. Ten návrh zní ve zkrácení, ta věc je, že obce dostanou kompenzaci 650 na obyvatele a kraje 800 korun na obyvatele.

Já se samozřejmě musím vyjádřit k tomu, jak jsme se dostali k těmto číslům, a také k tomu porovnáním s tím pozměňovacím návrhem, který přijal garanční výbor.

Na přípravě těchto pozměňovacích návrhů jsme úzce spolupracovali se Sdružením místních samospráv ČR, které zastupují několik tisíc obcí. Vrátím se do historie. Když byla jarní koronavirová krize, tak Senát byl první, který chtěl kompenzace obcím a krajům. Všichni jste zde zřejmě byli, když proběhla ta vášnivá diskuze o tom, jestli přijmeme návrh na kompenzace obcím a krajům, nebo jenom doprovodné usnesení, které jsem tehdy nazval šidítkem. Po velmi bojové dlouhé diskuzi nakonec byly přijaty pozměňovací návrhy Senátu. Tehdy ve výši 1100 Kč u obcí a 400 Kč u krajů.

Je pravda, že sněmovna tehdy ty zákony zamítla a schválila u toho zákonu své původní znění v gesci kompenzace. Nicméně byl to velký signál pro obce a také pro Sdružení místních samospráv. Vzniklo velké úsilí obcí, aby skutečně nějakou kompenzaci dostaly. Protože ta jarní koronavirová krize se jich samozřejmě velmi dotkla. A nejen samotným kompenzačním bonusem, ale celkové snížení u daňových příjmů obcí bylo skutečně velké. Dokonce kvůli tomu proběhla i taková demonstrace zde na Malostranském náměstí. Sám jsem na ni byl přítomen.

V září na základě těchto faktů premiér republiky Andrej Babiš uznal to, že obce dostanou kompenzaci ve výši 1200 Kč na obyvatele. Kraje nic, ty údajně dostanou nějaké ty opravy silnic. My jsme pak měli další zasedání, kde jsme předešli v rychlosti svým návrhem k tomu vládnímu návrhu, který se jmenoval, já ho odcituji: "Vládní návrh o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí". Tak se doslova ten vládní návrh jmenoval. A my jsme v tom kompenzačním zákonu o bonusu prosadili zase svůj návrh, aby tam bylo 1200 Kč, a bylo to přijato velmi rychle. Tehdy to tak bylo.

Kraje jsme tehdy z toho vyňali z toho důvodu, že jsme nechtěli, aby to bylo zaříznuto, že ty kraje tam dáme hned následně. Tak se i stalo. Senát schválil kompenzaci poklesu daňových příjmů krajů o 500 Kč. Tento senátní návrh zákona dodnes bez povšimnutí leží ve sněmovně. A nyní přišla podzimní krize. Nikdo neví, jak bude dlouhá. Možná delší než ta jarní. Nikdo neví, jak bude hluboká. Ale ta hloubka už tím, že v současnosti jsou ty počty nakažených padesátkrát až stokrát vyšší, než byly na jaře, tak asi bude také hlubší. Přesto jsme skromní, v tom návrhu jsme navrhli pro obce 650 Kč/obyvatele a 300 Kč/obyvatele za tu podzimní krizi. Ale protože si sněmovna nevšímá toho senátního návrhu zákona, kde je pro kraje těch 500 Kč/obyvatele, tak jsme to spojili na výsledných 800 Kč/obyvatele.

Vím, že se dosud v Senátu nesetkal v kuloáru tento návrh s jednoznačnou podporou. Naopak, v části mých kolegů je vůči tomuto odpor a prosazují to, co schválil garanční výbor. Tzn. pouze 300 Kč pro kraje a 0 pro obce. Když si spojíte, co to znamená, tak to vlastně znamená, že obce si nezaslouží nic. Za to, že teď budou mít snížení, že si nezaslouží ani korunu. A co to znamená pro kraje? Pro kraje, když vezmu mínění Senátu, že si zasloužily na jaře 500 Kč, a teď je tam jenom 300 Kč, a těch 500 doteď není, tak vlastně kraje si zaslouží minus 200 Kč za tuto podzimní krizi.

Kdyby totiž žádná podzimní krize nebyla, ty obce by měly těch 1200 Kč, a nejen dokonce 1200 Kč, dokonce 1250 Kč, neboť o 50 Kč, to jsem tehdy velice ocenil, to navýšení navrhla sama paní ministryně. Vzpomínáte si. No a teď jako nic? Teď se nebude dít nic? Budete se hádat jenom o slovíčka, že to se týká čistě jenom toho kompenzačního bonusu, když přitom sama vláda předtím přiznala, že se jedná o zmírnění všech dopadů poklesu daňových příjmů. Ty poklesy budou. A budou samozřejmě větší. I předtím těch 1200 Kč, když je navrhovala vláda, tak to bylo na zmírnění dopadů. Samozřejmě, bylo to zmírnění dopadů, ty poklesy daňových příjmů budou vyšší než za tu jarní krizi, než 1250 Kč. A podobně se vší pravděpodobností budou vyšší než 650 Kč/obyvatele teď za tu podzimní krizi. Kdo ví, jak budou velké. A to vůbec nepočítám s katastrofálním dopadem na daňové příjmy, pokud bude přijato zrušení superhrubé mzdy a hrubá mzda ve výši 15 %. To do toho ani nepočítám.

A přesto se tady navrhuje nic. Já to beru vůči obcím za velice špatný signál. Vždycky se říkalo Senátu, že to je komora starostů. A teď se za ty obce nepostavíme? Je jich 6600. Ty dopady prostě budou nižší. Já si myslím, že je naší povinností se za ně postavit. A co se týká krajů, že nemáme rezignovat na to, že doteď nedostaly těch 500 Kč a sníží to na 300 Kč v tom smyslu, že se nepokusíme o nic víc. Znovu opakuji, kdyby nebyla podzimní krize, tak by tam stále ležel ten návrh na těch 500 Kč za tu jarní krizi pro kraje. Teď sám Senát to snižuje o 200 Kč, když vznikla podzimní krize. To nemá vůbec žádnou logiku. To opravdu vypadá, že kraje si zaslouží z pohledu Senátu minus 200 Kč a obce tedy 0 Kč. Jako kdyby žádná krize nebyla. Ale ona je. A ty obce zasáhne. A obce pomáhají i teď. Jenom ze své obce jsme vydali půl milionu korun za respirátory pro osoby starší 65 let. To je jen takový příklad, aby se chránili. A takové pomoci je spousta, a přesto podle návrhu garančního výboru na obce s prominutím naprosto zvysoka kašleme.

Já jsem se tady dostal do sporu s některými kolegy v tomto smyslu, ale byl bych rád, aby se zachovali alespoň jako džentlmeni. Aby nechali o mém pozměňovacím návrhu hlasovat dříve než o pozměňovacím návrhu garančního výboru. Protože pokud dostane Senát aspoň šanci o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat, tak v tom případě se aspoň ukáže, komu z nás na těch obcích záleží, aby dostaly přidáno. Pokud ne, bude se dříve hlasovat o tom garančním výboru, tak mám obavu, že někteří budou mít strach, aby kraje dostaly aspoň něco a odhlasují těch hubených 300 Kč pro ty kraje.

Co se může stát? Jsem ubezpečován, že jeden z důvodů, že nejsou pro tyhle návrhy, které jsem jmenoval, je to, že to nemá šanci ve sněmovně projít. Zaprvé, já nemám rád takovou odevzdanost dopředu obecně. Ale zadruhé si to nemyslím. Já si třeba nemyslím, že sociální demokracie bude hlasovat proti tomu. Nemyslím si to. Myslím si, že stěžejní v tomto případě bude ve sněmovně hlasování ODS. Tak, jak se zachová, kdyby byla pro, tak toto schválení by ve sněmovně prošlo.

Ale co kdyby to neprošlo? Tam je argumentováno tím, že pak by přišly kraje o těch 300 Kč. A na tom je údajně domluva, to nevím určitě, ale údajně domluva i s paní ministryní. Znovu opakuji, v Poslanecké sněmovně leží senátní návrh na 500 Kč. V případě, že by byly schváleny pozměňovací návrhy, které tady předkládám já, a sněmovna je zamítla, nic nebrání kterýmkoli poslancům za ODS, za jiné strany apod., vzít ten senátní návrh, navrhnout to ve sněmovně.

Pokud je údajně domluva na 300 Kč, údajně, tak třeba to i snížit na těch 300 Kč a pak to tam musí projít. Říkám to proto, že přijetí těchto návrhů zde v Senátu a odmítnutí ve sněmovně tedy neznamená, že kraje nedostanou nic. Stačí tam zvednout jenom ten senátní návrh.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá paní ministryně, vážený pane předsedající, byl bych strašně rád, kdyby se o těchto návrzích mohlo hlasovat, kdyby byly přijaté, kdyby Senát měl možnost ukázat, že mu záleží na tom, aby obce byly silné, aby kraje byly silné. Protože pouze silné obce a silné kraje mohou pomoci restartovat ekonomiku po těch koronavirových hrůzách a krizích, které zažíváme. Děkuji za pozornost.

