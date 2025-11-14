Senátor Canov: STAN vystupoval silně progresivisticky namísto starostensky

14.11.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nedostatku starostů ve STANu.

Senátor Canov: STAN vystupoval silně progresivisticky namísto starostensky
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

Jsou ještě STAN opravdu starostové?

Ano, to že v hnutí STAN je čím dál menší zastoupení skutečných starostů (včetně bývalých), je nemalý ba přímo kardinální problém. A projevoval se již i v minulém volebním období, kdy řada zákonů iniciovaná či podporovaná STAN ve Sněmovně byla přímo proti zájmům a zkušenostem starostů a STAN vystupoval silně progresivisticky namísto starostensky. A další perspektiva...? Zaplaťpánbu, že existuje SLK, jejímž jsem členem, které dosud svým názvem - Starostové pro Liberecký kraj - odpovídá realitě.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Představil jsem svůj odborný tým, budeme hlídat Babiše
Rakušanova obří zakázka po volbách. Turek otevřel citlivé téma
Vondráček (Svobodní): Ústavně-právní výbor bude řešit zakotvení koruny a hotovosti v Ústavě
Kolář (TOP 09): Není právo veta přežitek?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Canov , STAN

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je STAN vyprázdněné politické hnutí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Opravdu je podle vás horší Babiš než Okamura?

Vy byste čistě teoreticky raději spolupracovala s SPD než s ANO? Vím, že nechcete spolupracovat ani s jedou ze stran, ale vaše tvrzení, že je zlo Babiš a ne Okamura mě překvapilo. A co přesně myslíte tím zlem? Děkuji za vysvětlení. Ptáčková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždyVyžeňte potravinového mola z kuchyně jednou provždy Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídleHladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Heller (KDU-ČSL): Byl jsem na Sudetoněmeckých dnech už čtyřikrát

12:07 Heller (KDU-ČSL): Byl jsem na Sudetoněmeckých dnech už čtyřikrát

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Sudetoněmeckým dnům.