Senátor Canov: STAN vystupoval silně progresivisticky namísto starostensky

Jsou ještě STAN opravdu starostové?
Ano, to že v hnutí STAN je čím dál menší zastoupení skutečných starostů (včetně bývalých), je nemalý ba přímo kardinální problém. A projevoval se již i v minulém volebním období, kdy řada zákonů iniciovaná či podporovaná STAN ve Sněmovně byla přímo proti zájmům a zkušenostem starostů a STAN vystupoval silně progresivisticky namísto starostensky. A další perspektiva...? Zaplaťpánbu, že existuje SLK, jejímž jsem členem, které dosud svým názvem - Starostové pro Liberecký kraj - odpovídá realitě.
autor: PV