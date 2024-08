Senátor Fischer: Stovky tisíc Bělorusů muselo odejít do exilu

Před čtyřmi lety začaly masívní protesty na náměstích proti diktátorovi, který zmanipuloval a ukradl prezidentské volby v Bělorusku.

Jak je to dnes? Stovky tisíc Bělorusů muselo odejít do exilu, ostatní čelí utahování šroubů doma. Nikdo z těch, kdo se podíleli na policejním násilí, nebyl vyšetřován. Nemuseli ze svých činů zodpovídat před soudem. A to přesto, že lidé byli zabiti při potlačování protestů nebo zemřeli po výslechu ve vězení. V zemi je 1385 politických vězňů, uvádí @viasna96.

Nesmíme zapomínat. Třeba i na to, že do Prahy přišla exilová vláda z Běloruska již v roce 1923. Podpora demokratických sil sahá tedy až do doby T.G.M. I proto jsem rád, že jsem na včerejší slavnosti potkal vedle šéfky pražské kanceláře demokratického Běloruska i doc. Petra Hlaváčka, historika a experta na vztahy našich zemí.

Spolu s Bělorusy žijícími v Praze jsme se setkali, abychom nezapomněli, že svoboda je nedělitelná.

Mgr. Pavel Fischer BPP



