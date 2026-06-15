Premiér Babiš: Investice, jako je nový výrobní závod Novo Nordisk, mají smysl

Premiér Andrej Babiš v pátek navštívil Základní školu Sadská, zúčastnil se slavnostního otevření nového výrobního závodu společnosti Novo Nordisk a prohlédl si významné dopravní stavby v regionu. Návštěvou Středočeského kraje premiér završil sérii pracovních cest po regionech, během níž v tomto týdnu navštívil také Královéhradecký a Plzeňský kraj.
Pracovní program ve Středočeském kraji Andrej Babiš zahájil návštěvou Základní školy Sadská v nymburském okrese. S ředitelkou školy Blankou Žánovou diskutoval o aktuálních výzvách českého školství, významu prevence rizikového chování i vytváření bezpečného prostředí pro děti a mladé lidi. Věnovali se také zkušenostem školy s pravidly pro používání mobilních telefonů během výuky a přestávek, což přispívá k podpoře zdravého školního prostředí a také o možnostech, jak lépe reagovat na nové výzvy spojené s digitálními technologiemi a sociálními sítěmi.
„Se skvělou paní ředitelkou jsme se bavili hlavně o prevenci na školách a také o tom, jak by stát mohl zlepšit podmínky metodikům prevence, kteří na nich působí. Řešili jsme i zákaz mobilů ve školách, v Sadské je mají totiž zakázány už dlouho a pochvalují si to nejen učitelé, ale i rodiče a zvykly si i děti. Ty se spolu o přestávkách normálně baví, komunikují spolu, chodí hrát ping-pong a dělají všechno to, co děti o přestávkách vždycky dělaly,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Další program pokračoval slavnostním otevřením nového výrobního závodu společnosti Novo Nordisk v Jevanech, kterého se premiér zúčastnil společně s 1. místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Premiér si prohlédl výrobní prostory a seznámil se s významem tohoto strategického projektu pro rozvoj moderního průmyslu, vznik kvalifikovaných pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti České republiky.
„Takové investice mají skutečný smysl. Přinášejí kvalifikovaná pracovní místa, posilují postavení České republiky v oblasti moderních technologií a zároveň pomáhají rozvíjet léčbu nemocí, které představují jednu z největších zdravotních výzev současnosti. Jsem rád, že se České republice podařilo získat takto významnou investici společnosti Novo Nordisk a že se naše země stává součástí vývoje a výroby léčiv, která pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí a lidské životy i zachraňovat,“ řekl premiér Andrej Babiš.
Předseda vlády následně navštívil stavbu úseku 511 Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, kde jej doprovázel ministr dopravy Ivan Bednárik. Se zástupci investorů a stavebníků jednal o postupu prací a významu projektu pro zlepšení dopravní situace v Praze a Středočeském kraji. Program poté pokračoval návštěvou železniční stavby Kladno–Ostrovec, kde se premiér opět v doprovodu ministra dopravy seznámil s průběhem modernizace tratě a jejím přínosem pro zlepšení železniční dopravy a dopravní obslužnosti regionu.
Na závěr dne stráveného ve Středočeském kraji se Andrej Babiš v kladenském Kině Hutník setkal s občany.
Ing. Andrej Babiš
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