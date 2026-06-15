Premiér Babiš: Investice, jako je nový výrobní závod Novo Nordisk, mají smysl

15.06.2026 10:13 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády Andrej Babiš ve Středočeském kraji podpořil výrobu léčiv a důležité dopravní stavby.

Premiér Babiš: Investice, jako je nový výrobní závod Novo Nordisk, mají smysl
Foto: ČT24
Popisek: Premiér Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš v pátek navštívil Základní školu Sadská, zúčastnil se slavnostního otevření nového výrobního závodu společnosti Novo Nordisk a prohlédl si významné dopravní stavby v regionu. Návštěvou Středočeského kraje premiér završil sérii pracovních cest po regionech, během níž v tomto týdnu navštívil také Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Pracovní program ve Středočeském kraji Andrej Babiš zahájil návštěvou Základní školy Sadská v nymburském okrese. S ředitelkou školy Blankou Žánovou diskutoval o aktuálních výzvách českého školství, významu prevence rizikového chování i vytváření bezpečného prostředí pro děti a mladé lidi. Věnovali se také zkušenostem školy s pravidly pro používání mobilních telefonů během výuky a přestávek, což přispívá k podpoře zdravého školního prostředí a také o možnostech, jak lépe reagovat na nové výzvy spojené s digitálními technologiemi a sociálními sítěmi.

„Se skvělou paní ředitelkou jsme se bavili hlavně o prevenci na školách a také o tom, jak by stát mohl zlepšit podmínky metodikům prevence, kteří na nich působí. Řešili jsme i zákaz mobilů ve školách, v Sadské je mají totiž zakázány už dlouho a pochvalují si to nejen učitelé, ale i rodiče a zvykly si i děti. Ty se spolu o přestávkách normálně baví, komunikují spolu, chodí hrát ping-pong a dělají všechno to, co děti o přestávkách vždycky dělaly,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Další program pokračoval slavnostním otevřením nového výrobního závodu společnosti Novo Nordisk v Jevanech, kterého se premiér zúčastnil společně s 1. místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Premiér si prohlédl výrobní prostory a seznámil se s významem tohoto strategického projektu pro rozvoj moderního průmyslu, vznik kvalifikovaných pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti České republiky.

„Takové investice mají skutečný smysl. Přinášejí kvalifikovaná pracovní místa, posilují postavení České republiky v oblasti moderních technologií a zároveň pomáhají rozvíjet léčbu nemocí, které představují jednu z největších zdravotních výzev současnosti. Jsem rád, že se České republice podařilo získat takto významnou investici společnosti Novo Nordisk a že se naše země stává součástí vývoje a výroby léčiv, která pomáhají zlepšovat kvalitu života lidí a lidské životy i zachraňovat,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Předseda vlády následně navštívil stavbu úseku 511 Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, kde jej doprovázel ministr dopravy Ivan Bednárik. Se zástupci investorů a stavebníků jednal o postupu prací a významu projektu pro zlepšení dopravní situace v Praze a Středočeském kraji. Program poté pokračoval návštěvou železniční stavby Kladno–Ostrovec, kde se premiér opět v doprovodu ministra dopravy seznámil s průběhem modernizace tratě a jejím přínosem pro zlepšení železniční dopravy a dopravní obslužnosti regionu.

Na závěr dne stráveného ve Středočeském kraji se Andrej Babiš v kladenském Kině Hutník setkal s občany.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Novo Nordisk , premiér Babiš

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Kdo jmenovitě ten zákon přesně předkládá?

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Petr-Bendl-449/clanek/Zakon-ktery-ma-stret-zajmu-legalizovat-145784 A co bude, když projde? Zrušíte ho, když budete moc? Protože jestli ho chce Babiš, tak projde teď téměř s jistotou, ale podle toho, co píšete mi to fakt přijde jak zákon na míru a nefér k ...

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