Senátor Hraba: Jak je to s tou regulací cen?

26.04.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci cen pohonných hmot

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Toto téma jsme řešili teď v Senátu, a tak považuji za férové vám napsat svůj pohled. Tady je.

Debata o regulaci cen často sklouzává k jednoduchým soudům, ale realita je složitější. Ano, zásahy státu do ekonomiky nejsou něco, co je automaticky správné a co bychom měli proto vždy vítat. V běžných časech mohou mít i negativní účinky – deformují trh, jsou nefér pro konkurenci a ve výsledku dopadají jak na lidi i firmy.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 8260 lidí

Na druhou stranu je potřeba říct i druhou polovinu pravdy: stát nemůže stát stranou. Má odpovědnost za fungování ekonomiky jako celku – za nízkou a stabilní inflaci, za zaměstnanost, fungující měnu i za to, aby lidé měli přístup k základním věcem. Pokud trh selhává, stát musí umět zajistit třeba dostupnost léků, potravin nebo pohonných hmot. Není pravdou, že stát neřídí národní hospodářství. To je v kapitalismu naprosto normální.

Jedním z nástrojů, mimořádným a zároveň rizikovým a krizovým, je právě regulace cen.

Ekonomická zkušenost i teorie je jasná: pokud stát nastaví cenový strop v situaci nedostatku, lidé chtějí víc, ale firmy mají menší motivaci dodávat. Výsledkem je nedostatek, prázdné regály a často i bující černý trh. V dlouhodobém horizontu tedy regulace problém neřeší, spíš ho zhoršuje.

Jenže v krátkodobém horizontu může sehrát jinou roli. V krizové situaci – například při skokovém růstu cen pohonných hmot – může cenový strop pomoci zabránit dominovému efektu v celé ekonomice. Drahé palivo se totiž okamžitě promítá do dopravy, potravin i každodenního života. V extrémních případech by se lidem ani nevyplatilo dojíždět do práce. A právě tady může jít o rychlý, byť dočasný nástroj, jak situaci stabilizovat.

A znovu opakuji: není to řešení standardní, ale krizové. A tak musí být i používáno. Klíčové proto je, aby taková opatření byla skutečně výjimečná, krátce časově omezená a pravidelně vyhodnocovaná.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

ceny , pohonné hmoty , regulace , Senát , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je regulace cen v krizové situaci rychlým nástrojem, jak situaci stabilizovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

