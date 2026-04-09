Senátor Hraba: Logika některých celebrit mě nepřestává udivovat

Není ropa, vyřeší to ježdění na kole? Logika výroků některých celebrit mě opravdu nepřestává udivovat. Přečetl jsem si vyjádření paní herečky Zlatohlávkové v pořadu ČT Události, komentáře týdne. Ta se prý nedostatku ropy nebojí, protože „všichni můžeme víc sportovat a jezdit na kole“. Prý to pomůže i naší mentální činnosti.
Jako cyklista samozřejmě souhlasím, že jízda na kole je prospěšná i zábavná. Ale uvědomuje si paní Zlatohlávková, že existuje i něco jako realita, která je barvitější, než tento její růžový optimismus?
Když pominu to, že je to úplný nesmysl, protože na kole fakt vše nepřevezete, pokud nežijete na pár kilometrech čtverečních (nejen tedy politiky na klima-summit nebo klimatické influencery na dovolenou na Bali), tak ropa nejsou jen litry v nádrži. Bez ropy nevyrobíte ani ty pneumatiky, a ani ten asfalt, který někteří tak rádi lijí na cyklostezky. O lécích, hnojivech a dalších kriticky nezbytných věcech ani nemluvě.
A představa, že český průmysl, zemědělství a zásobování „rozšlapeme“ vlastními silami, je vskutku naivní. Pokud dojde ropa, nedojedeme si ani pro ten rohlík, a herecké výkony nás bohužel nenasytí ani neohřejí. Nadto říkat lidem, že nedostatek surovin je vlastně „fajn příležitost k pohybu“, je sice krásně optimistický přístup, ale zároveň destrukčně naivní.
Svět prostě není jedna velká cyklostezka mezi divadlem a kavárnou.
(výrok herečky Zuzany Zlatohlávkové můžete zhlédnout ZDE)
