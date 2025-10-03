Senátor Hraba: Není relevantní důkaz, že by za změnu klimatu mohl člověk

Není relevantní důkaz o tom, že by za změnu klimatu mohl člověk. Korelace a kauzalita nejsou totéž a statistika kauzalitu umí spočítat. A v tomto případě ji dosud nespočítala.
Je tedy evidentní, že toto bičování lidí za to, že mohou za změnu klimatu, že jen ideologií ovlivněná domněnka. S jasným cílem: uměle přinutit lidi zchudnout.
Na toto téma jsem nedávno vedl rozhovor s Českým rozhlasem. Dnes by měl vyjít ven, tak vám ho sem nasdílím. A pokud „náhodou“ nebude přesný, pro jistotu jsem si ho nahrál. Takže pokud bude chtít někdo veřejnoprávně kouzlit, nemám problém nahrávku zveřejnit.
autor: PV