Senátor Hraba: Není relevantní důkaz, že by za změnu klimatu mohl člověk

03.10.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke klimatu.

Není relevantní důkaz o tom, že by za změnu klimatu mohl člověk. Korelace a kauzalita nejsou totéž a statistika kauzalitu umí spočítat. A v tomto případě ji dosud nespočítala.

Je tedy evidentní, že toto bičování lidí za to, že mohou za změnu klimatu, že jen ideologií ovlivněná domněnka. S jasným cílem: uměle přinutit lidi zchudnout.

Na toto téma jsem nedávno vedl rozhovor s Českým rozhlasem. Dnes by měl vyjít ven, tak vám ho sem nasdílím. A pokud „náhodou“ nebude přesný, pro jistotu jsem si ho nahrál. Takže pokud bude chtít někdo veřejnoprávně kouzlit, nemám problém nahrávku zveřejnit.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
