Senátor Hraba: To, co předvádí MŠMT, hrubě narušuje neutralitu státních institucí

Ruce pryč od škol a našich dětí!
Kdo zneužil Českou školní inspekci k progresivistickým ideologickým školením?
Školní inspekce má být garantem nestrannosti a profesionality. Jenže když se ukazuje, že inspektoři povinně absolvovali školení pořádané „Prague Pride“ s ideologickým obsahem, vyvstává vážná otázka: je inspekce opravdu nezávislá, nebo se nechává vtahovat do aktivistických agend?
Proto jsem se obrátil na ministra školství Mikuláše Beka. Žádám jasné odpovědi – kdo školení nařídil, proč byla účast fakticky povinná a proč jsou materiály tajeny před veřejností.
Rodiče, školy i veřejnost musí mít jistotu, že státní instituce nejsou nástrojem ideologie, ale službou občanům.
Doufám, že z ministerstva odpoví ještě před volbami, protože každý občan a rodič má právo vědět, která strana chce školství, které děti vzdělává a která takové, které děti převychovává. Odpověď samozřejmě zveřejním.
Navíc mám za to, že ideologická neutralita státních orgánů je základem dobře fungujícího státu. A to, co předvádí MŠMT, ji hrubě narušuje.
