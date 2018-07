Senátor Koliba: 400 metrů silnice v Ostravě Porubě je blokováno věcným břemenem

Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři, pane poslanče.

Dneska jsme si zopakovali slib senátora. Ráno jsme ho vyslechli, kde slibujeme, že budeme dbát zájmů všech občanů České republiky. Proč jsem se rozhodl zrovna k tomuto tisku vystoupit také? Jsem senátorem za volební obvod Ostrava Poruba. A možná jste už o té situaci informováni, nebo jste tam projížděli kolem, je tam dokončena čtyřproudová silnice v délce asi 25, 30 km, které chybí 400 m, slyšíte dobře, 400 m, možná méně, úsek, který je blokován věcným břemenem. Ani ne majetkem, ale věcným břemenem jednoho člověka, který si vzal zasvé, že to bude blokovat a udělá všechno pro to, aby to zablokoval.

A v tomto našem právním státě, kdy mám velkou úctu k osobnímu majetku a k respektování práv občanů, nezlobte se, je tady skutečně veřejný zájem, kdy denně stovky nákladních automobilů projíždí sídlištěm nebo částí Ostravy Porubou, centrem v podstatě, aniž by mohlo využít již dokončenou, předanou a odevzdanou část čtyřproudové silnice. Řekněte mi, obrací se na mě občané, kteří jsou bezradní. Nebudu vám říkat, že po objízdné trase zemřely desítky lidí při dopravních nehodách, protože není vyřešena bezpečnost. Ta původní stará silnice mezi Ostravou a Opavou vede úseky, které jsou velice nebezpečné. Při jedné dopravní nehodě, je to asi 2 roky zpátky, zahynulo 5 lidí u jedné dopravní nehody. Vjelo osobní auto pod autobus v nebezpečné zákrutě. A řekněte mně, kde je moje povinnost jako senátora, na kterou stranu se mám postavit? Na stranu toho člověka, který vědomě, aniž by mu ten úsek té půdy patřil, pouze má nějakým způsobem získané věcné břemeno, ani ne na přímou část té silnice, ale na část, která je součástí stavebního řízení, anebo jsou to právě těch, dneska již třeba nežijících, občanů, kteří by mohli – a ta silnice je dokončena víc než rok a půl, je dokončená celá čtyřproudová část, která je nevyužitelná. Ředitelství silnic a dálnic si platí hlídací službu, aby tento úsek nebyl poškozen občany, kteří zrovna nemají úctu k majetku.

Měli jsme několik jednání s krajem, s krajskou policií, s ředitelstvím silnic a dálnic, všichni chtějí přispět. A všichni jsou bezmocní. Takže já tento, přestože to je poslanecký návrh, vítám a já osobně ho rozhodně podpořím. Děkuji vám za pozornost.

