Senátor Kos: Na Praze 11 podporuje herny i ředitel základní školy

Existuje však jeden ostrůvek, na kterém probíhá opačný proces. Ten ostrůvek se jmenuje Praha 11.

Na únorovém zastupitelstvu navrhla Rada MČ Praha 11 vrátit do seznamu povolených lokalit kasino v OC Chodov. Vstřícné atmosféry k návratu hazardu na Jižní Město využil zastupitel Dalibor Mlejnský (Jižní Město - náš domov, dříve ODS) a navrhl další dvě herny v ul. Brandlova, které by měly zůstat zachovány. Byly to tytéž dvě herny, které byly před dvěma lety ze seznamu míst pro provozování hazardních her vyřazeny z důvodu soustavného narušování veřejného pořádku a ničení veřejného majetku. Svůj návrh podpořil D. Mlejnský výrokem o tom, že herny přináší prostředky pro financování sportu a sociálních služeb.

Návrh na rozšíření heren na Praze 11 o tři lokality byl následně většinou koaličních hlasů schválen. Pro rozšíření počtu heren hlasoval nejen starosta Jirava (ANO), radní pro školství a předseda pražské TOP 09 Jakub Lepš, ale dokonce i ředitel ZŠ Donovalská Mgr. Dittrich (ODS). Pro návrh hlasovalo 24 zastupitelů z ANO, TOP09, KSČM, ČSSD, ODS a JMND. Jediným uskupením, které rozšíření počtu heren nepodpořilo, bylo Hnutí pro Prahu 11(HPP 11), které naopak dlouhodobě navrhuje nulovou toleranci hazardu v této městské části, která je však ostatními zastupiteli opakovaně odmítána.

HPP 11 pro podporu nulové tolerance hazardu uspořádalo petiční akci. Pod petici se v krátké době podepsalo kolem 500 občanů. Posléze bylo zažádáno o zařazení bodu projednání petice na Zastupitelstvu MČ P11 dne 7. 6. 2018. Starosta Jirava však odpověděl, že Rada neschválila zařazení projednání petice na program ZMČ, neboť „otázku nulové tolerance nepovažuje za prioritní“. HPP 11 petici přesto nebo právě proto předloží přímo na jednání zastupitelstva.

Za Hnutí pro Prahu 11

Ing. Ladislav Kos, senátor a zastupitel

Ing. Ladislav Kos HPP 11



