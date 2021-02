Senátor Linhart: Hlavní problém je kritická nedostupnost zdravotních služeb v regionech

reklama

Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já budu krátký. Budu mít jednu poznámku, která nejde přímo k zákonu, ale k té situaci, která z té pandemické situace vychází. Na pozadí pandemie poslední rok projednáváme i tady v Senátu, ale bohužel z velké části to běží mimo nás, velké peníze z Evropské unie v hodnotě jednoho bilionu korun. Což je velká suma peněz a v zásad to jde mimo parlament.

My dnes na výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jsme projednávali jednu jeho část. Projednáváme to myslím v několika výborech, a to je tzv. Národní plán obnovy, který vedle toho Reactu EU má reagovat na pandemii a na důsledky, které z toho plynou. V sumě jde v této části o těch zhruba sto sedmdesát pět miliard plus pětadvacet miliard z Reactu. Což jsou relativně velmi rychlé peníze.

A co je hlavní problém v pandemii, a myslím, že teď to vidíme poslední rok a vidíme to v posledních měsících, v posledních týdnech určitě každý den v televizi především ve zdravotnictví. To je nedostupnost, kritická nedostupnost zdravotních služeb v regionech. Vidíme, jak se převážejí pacienti z regionálních a okresních nemocnic trochu zvláštně do jiných nemocnic zase v regionech, namísto spíš těch fakultních, kde velmi často slyšíme od ředitelů – někdy mi to přijde až skoro výsměšně, když říkají, jak mají volné kapacity. Ale je pak zvláštní, že sem do těch fakultních nemocnic ti pacienti moc nesměřují, ale směřují přes celou republiku do dalších regionálních, těch menších nemocnic.

A výsledkem v tom Národním plánu obnovy, v té oblasti zdravotnictví je vlastně co? Je tam dvacet miliard celkem na zdravotnictví, pět miliard je na exkluzivní výzkum, těch patnáct miliard, které jsou v té kapitole 6, tak v té 6.1 se můžeme dočíst o investicích na území hlavního města Prahy, o super specializované péči, o nejmodernější péči, o optimalizaci vzdělávání atd. To je osm miliard. A potom o vzniku Onkologického centra atp.

Tak já chápu, že Praha – a nic proti tomu – má své potřeby. Chápu, že potřebujeme specializovaná pracoviště, ale to, co je problémem dnešních dnů, tak je tragická nedostupnost zdravotní péče v regionech. A to nejenom ta nemocniční. Jsou regiony, např. vidíme Karlovarsko, ale třeba Šluknovsko, kde je to do nejbližší nemocnice, reálně funkční, 60 km. A protože ta je zahlcená, nebo je uzavřeno interní oddělení, tak je to dalších 20 km do ústecké nemocnice.

To je tragické. A je zvláštní, že se na to nereaguje. My v České republice jistě asi umíme dělat špičkovou medicínu, ale pokud ten člověk má štěstí, že se k ní vůbec dostane. Protože z těch regionů, jako je ten náš v příhraničí, ale samozřejmě těch regionů je daleko víc, se vlastně člověk mnohdy ani k té péči nedostane. To je dlouhodobý problém, jenom teď je malinko víc vidět. Je občas v televizi a neřeší se.

A je zvláštní, že ani v této době, když na to nasvítí média, že se ani nepředstírá. Už ani to ne. Takže v reakci na pandemii v tom Národním plánu obnovy, v tom, co nás trápí nejvíc, vlastně není téměř nic. Přičemž to Evropská komise, ale ona nám to nemusí říkat Evropská komise, to bychom mohli vidět sami, nám to v těch hodnotících semestrech, které posílá každoročně do členských zemí, tak nás na to také upozorňuje. Ale to já myslím, že víme sami. Přesto se neděje nic, nefunguje to.

Mohla by pomoct přeshraniční péče, o které se mluví dlouhá a dlouhá léta. Podepisují se memoranda, před rokem a půl ministr slavnostně podepisoval v Dolní Poustevně memorandum o přeshraniční spolupráci. A od té doby nic, nula. Takže zase to vůbec nefunguje přes ty všechny proklamace. A pokud je území, kde žije velké množství lidí – desetitisíce lidí, padesát pět tisíc lidí – a to území je ze tří stran obklopeno Německem, do vnitrozemí je pohoří, tak to vytváří problém. Bohužel se deset let o tom mluví, minimálně poslední roky, a neděje se vůbec nic.

Já bych proto chtěl využít této situace, abych pana ministra požádal, aby tuto skutečnost zohledňovali. Aby ji zohledňovali při tom požadavku na umístění fondů Evropské unie do oblasti zdravotnictví. Ať už to bude Národní plán obnovy, nebo React, aby posílili případně ze státního rozpočtu, ale tam v podstatě nejsou peníze, aby posílili investice do regionů. Do regionálního zdravotnictví v oblasti investic, ale vlastně i z hlediska provozu. Tak, jak to ostatně pojišťovny mnoho let slibují a proklamují, ale reálně v tom nic nedělají. Aby v několika málo regionech, kde je dostupnost tragická, tak aby tam byly např. zvýhodněny sazby. Ale to je v podstatě spíš jenom symbolické.

Takže já bych chtěl požádat pana ministra, aby na to dohlédl. A především v těchto dvou fondech, o kterých se teď hodně mluví, v Reactu a v Národním plánu obnovy, aby tyto peníze spíš než na ta specializovaná centra směřovaly do regionů.

Děkuji.

