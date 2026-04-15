Senátor Šlachta: Opravdu teď potřebujeme další polarizaci a politický střet?

Představte si stát se schodkem 300 miliard, PH kolem 50 Kč/l, rozhádaným ministrem zahraničí s prezidentem, válkou za humny a vláda řeší televizní poplatky, nebo zákon o vlajce…
Opravdu teď potřebujeme další polarizaci a politický střet?
Vzpomeňme na 250 000 lidí na Letné.
Máme různé názory, ale jsme jedna společnost a řešíme jiné problémy. Opozice vytahuje zástupná témata a vláda tím odvádí pozornost od toho, kvůli čemu se běžní lidé potýkají s vážnými problémy.
