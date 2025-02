Senátor Smoljak: Předstihuje to i hodně divoké fantazie. A nejtemnější obavy

Po dnešní schůzce v Rijádu jsme se od US ministra zahraničí dozvěděli, že:

- schůzka je obrovským úspěchem Trumpa

- nikdo jiný než Trump by to nedokázal

- všichni by měli být Trumpovi vděční

Konkrétní informace o případném mírovém uspořádání jsme se nedozvěděli. Jen nám jako Evropě bylo vzkázáno, že bychom měli:

- zapomenout na svou účast u jednacího stolu

- zrušit sankce proti Rusku

- nahlásit, kolik vojáků pošleme případně hlídkovat na demarkační čáru a zároveň zapomenout na to, že by jejich činnost byla chráněna článkem 5 transatlantické smlouvy

Ukrajina se dozvěděla, že má:

- zapomenout na obnovení své územní celistvosti

- zapomenout na svůj vstup do NATO

- odevzdat 50% svého nerostného bohatství USA

Ruská delegace už vyjádřila uspokojení, že rozhovory jdou velmi dobře. Já bych se nedržel tak při zemi. Podle mě to předstihuje i hodně divoké fantazie.

A nejtemnější obavy...

David Smoljak STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky