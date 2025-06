Senátor Václavec: Když šlo o Babiše, stáli jste tu jako jeden muž

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já nechci z toho dělat diskuzní kroužek, ani k těm programům, ale jenom, abychom si nalili čistého vína. Když tady v minulosti, my, co jsme tady seděli, byly kauzy, když byla z mého pohledu úplně pošahaná relace o tom v televizi, jak nějaký poradce od Babiše odvezl jeho syna na Krym na léčení, tak jste tady stáli jako jeden muž. Mluvilo se o flagrantním porušení demokracie, projednávali jsme to dopoledne, odpoledne. Když byla kauza o tom, jak Babiš má Čapí hnízdo, bylo to zase znovu. To si myslím, že bylo politické zneužívání. Tady je vážená kauza, která proběhla. A opravdu si myslím to, co říkala paní předsedkyně Mračková Vildumetzová, že kdyby pan premiér si nás vážil jako Senátu, mohl tady krátce vystoupit, zklidnit, řekl, že se to řeší a bylo to vystaráno. Když před 40 lety Pablo Escobar chtěl zaplatit zahraniční dluh Kolumbie, tak parlament mu to nepřijal, jo? A jednalo se o 10 miliard dolarů, protože to byly peníze z trestné činnosti. My jsme to přijali a bereme to jako normálně. Neříkám, že se to neřeší, ale myslím si, že by to stálo na to, když jsme pojistka demokracie, aby tady jsme byli na plénu Senátu informováni. Děkuji.

MUDr. Ladislav Václavec BPP



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky