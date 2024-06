Senátor Václavec: Minimálně pro 1,5 milionu obyvatel nemáme zubního lékaře

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, pane ministře, drahé kolegyně, milí kolegové, milí gymnazisté z Krnova, kteří tady shodou okolností jsou, jsou to naši budoucí zubaři, možná i budoucí senátoři. Všechny vás vítám.

Nebudu opakovat význam toho zákona, myslím si, že je velmi důležitý, protože opravdu v ČR minimálně pro 1,5 milionu obyvatel nemáme zubního lékaře.

Co je opravdu katastrofální, podle čísel samotné Stomatologické komory je ve věku 65 až 90 let přesně 1166 zubních lékařů. Při počtu toho, že každý z těchto starších stomatologů má v péči zhruba průměrně 2300 obyvatel, se dostáváme k číslu, že během 5 let se počet obyvatel, kteří nebudou mít zubaře, může zvýšit až na 2,5 milionu.

Nechci se zabývat tím návrhem, dělali jsme ho tady společně. Myslím si, že ten návrh je dobře vypracovaný, kromě nás senátorů a senátorek, kteří jsme se na tom podíleli, byli u toho i pan exprezident Pekárek ze Stomatologické komory nebo bývalý prezident Stomatologické komory, pan primář Beran, byla tam paní šéfka IPVZ. Ten návrh byl dělaný společně.

Chtěl bych se dotknout jenom několika věcí, protože samozřejmě ostrý nesouhlas dal pan prezident Stomatologické komory Šmucler, který tuto situaci zcela neguje, neguje to, že ti zubaři chybí. Naopak tvrdí, že jich je dostatek. Zejména na Bruntálsku.

Mě v těch vyjádřeních nazývá, teď už jsem na to zapomněl, ano, za oligarchu a vlastníka ambulancí. To vůbec není pravda. Mám tady podporu, kterou napsali starostové měst Bruntálska a Krnovska. Nejsem žádný oligarcha ve zdravotnictví, jsem ředitelem krajské nemocnice. Je pravdou, že pod touto krajskou nemocnicí jsme začali budovat síť stomatologických ambulancí s 2 křesly, abychom mohli těm pacientům nabídnout péči, která tam chybí.

V bruntálském okrese, který má 92 tisíc obyvatel, chybí péče pro stomatologa 20 tisíc lidem. Chceme na našich 10 křeslech pomoci aspoň 15 tisícům lidem. Máme spočítáno, že tento zákon nám pomůže přijmout 10 zahraničních lékařů ze třetích zemí, ať jsou to uprchlíci z Ukrajiny nebo uprchlice, kteří jsou na našem území, nebo stomatologové, zejména z postsovětských republik, kteří mají o tuto práci zájem.

Chtěl bych se jenom krátce dotknout pozměňovacích návrhů, které nakonec komora nakonec poslala, i když od začátku jsme chtěli i pana prezidenta Šmuclera, aby se na tom podílel, nikdy nepřišel. Jenom vysvětlím dvě věci.

Stomatologie v současné době se dělí na vysoce specializovanou péči, což je navigovaná implantologie, estetická fixní protetika a složité estetické rekonstrukce chrupu a mikroskopická ortodoncie. Tyto výkony jsou velmi drahé, zdravotní pojišťovna je neplatí, jsou lukrativní pro zubaře, těch se my vůbec nedotýkáme, ti si dělají ve velkých městech, dělají si na soukromých klinikách. Cílíme na zubaře na běžné, jednoduché výkony, jako je odstranění zubního kazu, zhotovení výplně, jednoduchá ortodoncie, extrakce zubu a základní fixní a snímací materiál.

V návrhu, který Stomatologická komora podala, ať znovu změníme body a nahradíme zubní lékařství klinickou stomatologií, ortodoncií nebo orální a maxilofaciální chirurgií, bychom to hodili ještě hůř, že by opravdu stomatologové mohli stážovat jenom u zubařů, kteří mají tuto atestaci. To jsou jenom kliniky, třeba v okrese Bruntál je jenom jeden stomatolog, který má tuto atestaci, což by se úplně zabilo.

Jenom pro ilustraci, předložím to každému, seznam praktických dovedností a počet požadovaných výkonů, které jsou v rámci aprobační zkoušky, dělá jenom tyto základní výkony. Složité, co chce komora tam vpašovat, není nic. Další pozměňovací návrh tam byl, aby byla nutnost jazykové zkoušky. Jazyková zkouška podle § 32 je vyžadována až u vlastní aprobace, je to buď zkouška před komisí, nebo je to právě ta zkouška v českém jazyce. My do toho nezasahujeme, myslíme si, že ten stomatolog nebo uprchlík, uprchlice, to je mi blbé říkat, které chceme stáhnout do toho dění, právě proto, že chceme, aby začali hned pracovat na území ČR, to, že tam budou mít ostatní personál, bude český, ten dohlížející lékař, sestřička, oni si tu češtinu právě osvojí, máme zkušenosti, že rychle, během 3 měsíců už dovedou komunikovat. Toto by byl opravdu nesmysl, který by znovu vytvořil nějakou komisi, která by je zkoušela. Celé by to zhatil.

Poslední věc, té bych se chtěl dotknout. Může to vypadat, že to je, že by měl dozorující lékař dozorovat jenom jednoho lékaře. Tento návrh byl diskutován dlouho jak v té pracovní skupině, je to návrh pana exprezidenta Pekárka a pana primáře Berana, kteří tvrdí, že pokud lékař, který zaměstná jednoho až tři zubní lékaře, bude mít pro ně pro každého 100% vybavenou zubní ordinaci, může velmi snadno kontrolovat jejich práci přímým dohledem, konzultací, provádět kontrolu parciálních výkonů, provádět kontrolu rentgenových snímků, nebo s ním asistovaně pracovat. Stomatologové, kteří k nám přicházejí, máme s nimi zkušenosti, to nejsou absolventi po škole, kteří nic neumí, nebo falešní stomatologové. To jsou většinou kolegové, kteří mají 10letou i větší praxi. Pracují na velmi dobré úrovni.

Za mě všechno. Moc vám děkuji za podporu, všem děkuji za práci.