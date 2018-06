Senátor Valenta: Doma už uprchlíky nechtějí

22.06.2018 12:39

Tak to je gól. Země, které se rozhodnou deportovat migranty, kteří v Evropě odůvodněně nezískali azyl, pryč ze svých území, resp. zpět do jejich domovů, to nemají snadné. Původní země totiž tyto osoby nechtějí vzít zpět.