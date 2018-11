Senátor Valenta: Na novou nemocnici nejsou peníze

Kdo by nechtěl mít ve Zlíně moderní nemocnici, která by pomohla zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče? Ale přece nemůžeme jít do megalomanské investice, aniž bychom věděli, kde přesně na ni vezmeme peníze, jaké budou budoucí provozní náklady, a jak se splácení úvěrů či vysoké nájemné nové nemocniční budovy promítne do ekonomiky zlínské nemocnice. Hrozí velké zadlužení kraje nebo obří ztráty nemocnice? Bude mít tato investice dopad na utlumení rozvoje okresních nemocnic? Bohužel na tyto otázky jsme jasné odpovědi nedostali. A proto dokud nebude tato klíčová souvislost výstavby nové nemocnice vyjasněna, nemůžeme aktivně podpořit výstavbu nové zlínské nemocnice.

Více si můžete přečíst ZDE.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV