Senátor Valenta: Pravda zvítězila

Jsem opravdu rád, že pravda vyšla na povrch a že se ji nebojí zveřejnit média. Dlouhodobě tvrdím, že se George Soros stejně, jako to dělal v mnoha zemích světa, snažil i u nás ovlivňovat politický život. A to i za pomoci jim placených organizací. Nedivím se, že na mne jako odplatu za kritiku Sorose tyto organizace opakovaně útočily a snažily se mne mediálně zdiskreditovat a pošpinit mé jméno naprosto směšnými útoky. Cíl byl podle mne zřejmý - napomoci Sorosovi zvrátit volební výsledky ve prospěch subjektů, které mu umožní pokračovat v jeho multikulturálních představách o zmonopolizovaném světě. Vždyť například občanské sdružení Brnění, které vyneslo do politiky aktivistu Hollana, získávalo peníze na své projekty mimo jiné právě od Nadace Open society fund, jejímž zakladatelem je Georg Soros.

Paradoxem bylo, že zatímco Hollan hystericky mobilizoval proti hazardu a především mé osobě a útočil na všechny politiky, kdo s jeho názorem nesouhlasili (pak se za své výroky musel omlouvat), jeho „mecenáš“ Soros založil společnost, která provozovala přibližně 50 kasin po celém světě, navíc byla také světovým provozovatelem online kasin. To však bylo Hollanovi fuk – přeci koho chleba jíš, toho píseň zpívej… Také bývalý Ekologický právní servis, který dnes vystupuje pod vznosným jménem Frank Bold, proti mně, jakožto kritikovi Sorose, spřádal plány. K tomu si vymyslel právně úplně scestné konstrukce, které navíc postrádaly základní znalosti o mém veřejném angažování. A světe, div se - také na účtu této organizace přistávaly peníze od Sorosovy nadace. Náhoda?

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Již dříve jsem uvedl, že zásadně nesouhlasím s tím, abychom v naší zemi otevírali dveře destruktivním aktivitám tohoto amerického miliardáře, který i podle zahraničních politologů prostřednictvím svých nadacích pomáhá také nejradikálnějším nevládním organizacím. A už vůbec jsem nemohl mlčet v případech, kdy některé naše nevládky za zády se Sorosem dělaly ochotně velký nátlak na politiky i státní správu. Navíc když jsou tyto organizace, kterým pod pokličku hospodaření nikdo nevidí, vesměs přisáté jako bradavice na nejrůznějších dotacích a neštítí se ani peněz z nadace založené světovým politickým manipulátorem.

Psali jsme: Senátor Valenta: Další neuvěřitelné zvěrstvo za hranicemi Senátor Valenta: Nepřijímejme do Evropy žádné další masy nepřizpůsobivých nájezdníků Senátor Valenta: Plošný zákaz místo řešení Senátor Valenta: Tomu, kdo si chce zapálit, v tom nikdo nezabrání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV