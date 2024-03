Senátor Vilímec: Bývalé vojenské letiště v Líních by měla opětovně využít armáda

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky a páni senátoři.

Dovolte mi odůvodnit návrh senátního návrhu zákona, novely liniového zákony, č. 416/2009 Sb., a to návrhu Vladislava Vilímce, Pavla Karpíška, Pavla Fischera, Lumíra Aschenbrennera a dalších senátorů, Zdeňka Nytry, Jiřího Oberfalzera a Tomáše Czernina, na dílčí, ale z pohledu nejen Plzeňského regionu, ale i Armády ČR důležitou technickou úpravu liniového zákona, spočívající ve vyjmutí lokality tzv. strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně s dosud předpokládaným využitím na stavbu typu gigafactory, resp. s využitím k výrobě a skladování baterií pro elektrická vozidla, vyjmutí z přílohy č. 3 liniového zákona.

Důvodem je rozhodnutí koncernu Volkswagen, že definitivně ustupuje od záměru uskutečnění této stavby v lokalitě Líně. Protože to rozhodnutí se časově nepotkalo s projednáváním liniového zákona, bohužel tato věc nemohla být promítnuta ještě v Poslanecké sněmovně. Proto se k tomu dostáváme nyní.

Areál bývalého vojenského letiště by tedy měla opětovně využít armáda, a to pro účely letecké záchranné služby, dle možností i pro letecké školy a postupně také jako logistické a výcvikové zázemí, především pro aktivní zálohy. Současné znění bodu 1 přílohy 3 se tedy stalo nepoužitelným a pouze by zkomplikovalo jednak nezbytnou změnu či zrušení stávajících vládních usnesení o přímé podpoře stavby gigafactory koncernem Volkswagen a také i aktuálně projednávané zásady územního rozvoje pro tuto lokalitu.

Na adresu připomínky legislativního odboru ohledně nestandardního stanovení účinnosti zákona dnem následujícím po dni jeho vyhlášení bych chtěl uvést, že tento zákon v žádném případě nemění reálný stav, nevstupuje do práv třetích osob, pouze zjednodušuje další proces spojený s využitím této lokality. Již při projednávání novely zákona, liniového zákona, byla zvažována alternativa – vrácení tohoto návrhu s vyjmutím dané lokality. To byl i návrh koneckonců zahraničního výboru. Předkladatelé návrhu zákona tedy volí cestu, která by v Poslanecké sněmovně neměla vyvolat nějaké velké diskuse, příp. umožnila projednat tento zákon v Poslanecké sněmovně ve zrychleném čtení. Proto jsme do tohoto návrhu zákona nezakomponovali jiné změny, byť určitě v případě například zahrnutí některých chybějících silnic 1. třídy by to jinak bylo na místě.

Návrh zákona nepřináší žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, při předpokladu následného zrušení těch vládních usnesení dojde fakticky k finanční úspoře výdajů ze státního rozpočtu ve střednědobém horizontu.

Prosím vás tedy, aby tento návrh byl postoupen do 2. čtení. V rámci rozpravy bych si dovolil navrhnout zkrácení lhůty k projednání zákona ve výborech o 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

Ing. Vladislav Vilímec ODS



