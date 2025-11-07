Zelení: Chceme dopravu 21. století

Doprava ovlivňuje, jak se pohybujeme, co dýcháme i jaká bude budoucnost naší krajiny. Vláda by měla hledat moderní, ekologická a spravedlivá řešení, ne zůstávat v minulosti. Co obsahuje programové prohlášení vznikající vlády v oblasti dopravy?
„Doplňkové dálnice“ a zmrazení poplatků pro osobní dopravu
Kabinet chce stavět nové dálnice nad rámec již rozestavěné sítě a zmrazit cenu dálniční známky i souvisejících poplatků. Tím ale odvádí peníze od údržby a modernizace, podporuje další nárůst kamionové i individuální dopravy a prohlubuje závislost na fosilních palivech.
Ústup od vysokorychlostních tratí dřív, než vůbec začaly
Deklarovaná priorita „stávajících koridorů“ je návratem k mantrám devadesátých let, couvání od moderní železniční infrastruktury. Bez rozvoje vysokorychlostních tratí nepřidáme kapacitu na nejvytíženějších úsecích, nezrychlíme dálkovou dopravu a nepodpoříme regionální spoje.
Železniční přejezdy – pokračování status quo
Česko je „rájem přejezdů“, tisíce míst, kde se kříží silnice a železnice, každoročně stojí desítky lidských životů. Vláda místo systematického rušení a náhrady mimoúrovňovým křížením slibuje jen „vyšší zabezpečení“. To znamená dílčí zlepšení za nepřiměřené náklady.
Překladiště bez volných kolejí
Mluvit o stavbě překladišť kombinované dopravy bez posílení kapacit na hlavních tazích je iluze. Koridory jsou přeplněné už dnes, bez nové infrastruktury nebude kudy další nákladní vlaky vést. Moderní logistika potřebuje pružnost, ne čekání na volnou kolej.
Slevy místo systémových řešení
Namísto modernizace infrastruktury vláda vrací plošné 75% slevy pro studenty a seniory. To je nesystémové a nespravedlivé. Potřebujeme jednoduchý, dostupný systém, jako mají v Rakousku či Německu. Jedna jízdenka pro všechny, jasná pravidla a cílená podpora těch, kdo ji opravdu potřebují.
Zelení chtějí dopravu 21. století – čistou, dostupnou a propojenou. Budoucnost patří chytré mobilitě, která šetří čas, peníze i planetu.
