Haas (ODS): Kozel zahradníkem

08.11.2025 8:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zvolení Tomia Okamury předsedou Poslanecké sněmovny

Ze šesti silných, konkrétních a ne nijak osobních důvodů jsem ve Sněmovně lidsky poprosil všechny poslankyně a poslance napříč celým politickým spektrem, abychom NEZVOLILI Tomia Okamuru předsedou Poslanecké sněmovny.

Trestně stíhaný předseda parlamentu je naprostý „bizár“ a zařadíme se tak (bohužel) do skupiny zemí, jako např. Jihoafrická republika, Libérie, Uganda, Guinea-Bissau nebo Republika srbská v rámci Bosny a Hercegoviny

Otevřený, nepokrytý a dlouholetý rasismus a xenofobie Tomia Okamury, to není můj subjektivní názor, to je závěr stvrzený mnoha rozhodnutími českých soudů (viz např. jen týden staré rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, č.j. Vol 28/2025 z 31. 10. 2025)

„Kozel zahradníkem“ aneb ten, kdo zneužívá a porušuje parlamentní procedury, nemůže být předsedou Poslanecké sněmovny - opět nikoliv můj osobní názor, ale v tomto případě viz např. rozhodnutí Ústavního soudu, č.j. Pl. ÚS 7/22 z 13.9.2022

Pro bezpečnou budoucnost a ekonomickou budoucnost naší země nemůže být 3. nejvyšším ústavním činitelem ten, kdo má v programu odchod Česka z Evropské unie a z NATO

Lidsky hnusné, osobní a velmi bolestivé útoky Tomia Okamury na dvě ženy, dvě skvělé a velmi pracovité političky, které ze zdravotních důvodů nemohou mít děti, na Markétu Pekarovou Adamovou a Janu Černochovou

Tomio Okamura „hází přes palubu“ svobodnou a nezávislou Ukrajinu, oběť ruské agresivní, útočné, imperiální války, nejhorší války na evropském kontinentu od konce II. světové války

Mgr. Karel Haas

  • ODS
  • poslanec
