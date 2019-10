Senátor Wagenknecht: Není důvod schraňovat informace o kupujících jízdních dokladů

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl panu ministrovi poděkovat za jeho reakci. Nicméně, jak jsem říkal, já s ní asi spokojený nebudu, to jsem říkal dopředu, protože podle mě nemá racio. A já to ještě jednou zopakuji. Zaprvé, já jsem v tom zákonu nenašel nikde ustanovení, které by přímo říkalo, co jste řekl vy. To se týká pouze elektronického nákupu, toho nutného dokladu. Ale i kdyby to tam bylo, racio to nemá žádnou logiku.

Já v maloobchodu funguji dlouhou dobu. Když si zákazník cokoli koupí přes internet elektronicky, nemusíte schraňovat jeho údaje ohledně jeho fotografie, jeho IČO nebo čehokoli dalšího. Nemá to racio. Zkrátka pokud někdo bude reklamovat, ten vztah nebude na tom internetu propojený. To neznamená, že po internetu vám pošle nějakou informaci, vraťte mi peníze a vy mu je pošlete. Stejně přijde na přepážku s nějakým konkrétním dokumentem, který si vytiskne z internetu a s tou paní na té přepážce bude řešit, vraťte mi peníze, protože buď nejel vlak, nebo je tam nějaký jiný problém atd.

Takže z tohoto důvodu opravdu ještě jednou zopakuji, že není důvod schraňovat informace o kupujících jízdních dokladů. Já si osobně myslím, že to není ani v případě cestujících. Ale tady nebudu do těch procesů zasahovat, protože nevím, jaké tam máte procesy spárované s těmi dopravci, tak tady nebudu tak ultimátní. Ale opravdu, omlouvám se, ale to vysvědčení nebylo dostačující a není logické a nebude nikdy. Zkrátka nemáte důvod sbírat informace o občanech, kteří si kupují lístky. To je, jako kdybyste chtěli, když si koupím v sámošce rohlík, tak já budu chtít evidovat ten rohlík, že jsem ho koupil, protože to je státní pekárna.

Já tady uvádím takové bizarní příklady, ale je to nelogické a pojďme tyhle údaje o občanech neschraňovat. Máte rizika ty údaje pak ochránit, ony pak někde utečou, bude s tím nějaký problém. Nic ochránit stoprocentně ani není možné. A druhá věc je, proč pořád ta data ten stát chce? Já tomu ani nerozumím, k čemu vám ta data budou? Budete mít nějakou databázi lidí, kteří si koupili jízdenku. Proč? K čemu vám ta databáze bude? K ničemu.

Možná to do toho textu dopsal nějaký horlivý úředník, já to tak vnímám, anebo má nějaký jiný záměr. Ale dělat kvůli tomu opět komplikovanější nějakou část toho informačního systému bude stát další peníze. A to na udržení těch dat, na jejich zakládání, ale ony vám k ničemu nebudou. A já, jako občan, který jezdí vlakem relativně často, nechci, aby někdo věděl, že jsem koupil někomu jízdenku. Proč bych to někam, do nějaké databáze státu dával?

Takže já všechny prosím, zvažte to. My tady máme těch zákonů, které přicházejí, mnoho, není to pouze pana ministra, kde úředníci nějaká data schraňují, pak se s nimi pracuje. Ale proč to pořád chceme? Stát by měl být štíhlý, občanům poskytovat nějakou službu a nešmírovat je. Nemyslím to teď v tuto chvíli ve zlém, děkuji.

