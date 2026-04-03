Vyoral: Když má být umění nezávislé, tak ať v něm neberou dotace

Babiš nám, považte, zaútočil na média. Konkrétně na SeznamZprávy a Novinky za jejich titulky a údajnou neobjektivitu. A „ti správní“ novináři se ozvali, sepsali dopis 21 šéfredaktorů a dokonce se ozval (nebo byl ozván) Ivo Lukačovič. Jak je to nepřípustné, jak Babiš lže atd. Sedí podle vás na situaci úsloví „zaseli vítr, sklízí bouři“?
Může být. Ohledně onoho „Babišova lhaní“ pak zase sedí, zloděj křičí, chyťte zloděje. Prorežimní hlásné trouby, trubky, trubci a trubadúři hlavního mediálního proudu slušnému člověku prakticky nemohou stát ani za uplivnutí. Minimálně drtivá většina z nich, neb si malinko pletou svou roli, kdy namísto informování o realitě se nám snaží podsouvat realitu jimi vytvořenou – respektive jimi zprostředkovávanou. Jak řekl jednou můj kamarád: my vás nemanipulujeme, my vás jen odborně usměrňujeme.
Blíží se volby v Maďarsku a máme tu, jak už je zvykem, skandál s Ruskem, konkrétně ohledně maďarského ministra zahraničí Pétera Sijjárta. Který si telefonoval se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem a čas od času se snažil splnit to, o co Lavrov požádal. Akorát že informace o ministrových hovorech pochází v podstatě určitě od tajných služeb. Myslíte, že to maďarské volby nějak ovlivní?
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Také se nám rozjíždí kauza ministra Klempíře, který si dovolil nesouhlasit s tím, jak pracuje fond audiovize. Konkrétně že dal asi milion na queer film. A chtěl by, aby ministr měl pravomoc do rozdělování dotací zasahovat. Ve STAN už vystartovali, jak umění musí být nezávislé a jak je milion vlastně malá částka a že stát nemá do umění co zasahovat. Jak se na takovéto „nezávislé“ umění díváte vy?
Má-li být umění – slovy korupčníků ze STANu – „nezávislé“, pak by dle mého nemělo být závislé ani na státních dotacích, které chtě nechtě musíme pak povinně platit my všichni z vlastních kapes. Chceš-li být nezávislý, tak buď, ale nežebrej od nás prachy. Jenže ona vzývaná nezávislost v zásadě neexistuje. Všichni a všechno je na něčem či na někom závislé. Někdy více a někdy méně. A že je milion malá částka mohou říct jen Dozimetři, bitcoiňáci, korona či ukrotuneláři.
Donald Trump opět nadhodil, že by USA nemusely být v NATO. Myslíte, že jenom straší, aby se „vazalové“ v Evropě více snažili nebo chce opravdu všechny spřízněné režimy nechat na holičkách?
Straší, aby vazalové – jak říkáte – měli bobky a víc se snažili, případně přihodili víc do pokladničky amerického vojenskoprůmyslového komplexu. NATO je americká úderná ruka a výkonný nástroj válečnického imperialismu, jímž šíří demokracii, pravdu a lásku ohněm, mečem a humanitárním bombardováním zejména všude tam, kde jsou nerostné zdroje a kde se místní nechtějí nechat podrobit. Takže suma sumárum vystoupení Spojených států z NATO, nebo jeho zrušení z jejich strany nepřipadá v úvahu. Nepřijdou-li s jinou variantou, za kterou by NATO vyměnili.
Vzhledem k tomu, co se děje v Hormuzském průlivu, vláda plánuje zastropovat marže a také snížit spotřební daň na pohonné hmoty. Opozice do ní kope, že je to krátkodobé řešení a že ho nejdříve odmítali. Jak se ke snížení spotřební daně stavíte vy?
Jakkoliv jsem z větší části pravicově zaměřený a v drtivé míře proti veškerým regulacím, nařízením a podobně, tak v případě petrobaronů a oligopolů, které ovládají ropný průmysl, bych udělal výjimku potvrzující má pravidla. Tihle gizdi, kteří si s cenami pohonných hmot dělají, co chtějí, díky i navzdory jakýmkoliv reálným příčinám, předjednaným cenám a podobně, si nezaslouží jednat v rukavičkách. Ale co si budeme povídat, Babišovi pazgřivci stejně jako pazgřivci Fialovi z vyšších cen pohonných hmot získávají větší bakšiš do rozpočtu prostřednictvím daní. Proto ani dříve ani nyní nepřichází prakticky žádná reakce. Nějaká prázdná slova o zastropování marže nebo o snížení spotřební daně jsou jen takovými vlaštovkami pro uklidnění oprávněně naštvaných občanů.
Zajímavé, že miliardy na nekriticky zbožšťované ukrajinské polobohy se najdou vždy a hned, ale pro tuzemské otroky, pardon spoluobčany nikdy. Jakkoliv si možná nyní někdo myslí, že jsme na tom s euro Babišem, řízenou opozicí známou jako SPD a s Motoristy lépe, tak sorry jako. Kolaboranti, vazalové a lokajové prakticky stejní jako ti před nimi. Nosáčům tankujícím super a ušákům s hamburgery v zobácích jsou de facto všichni natlačení až v tenkém střevě. Nevidím světlou výjimku, která by si stála na svém a za svým a mluvila z vlastní hlavy. Kdoví, zda třeba i proto se na to všechno toho času vyprdl Václav Klaus mladší, neb pochopil, že tady v tom marasmu a věčném vazalství nemůže reálně změnit nic. Kromě svého zdraví k horšímu a bankovního konta k lepšímu. Opakuji nic. A ještě jednou pro blbé a pro Pepu Stosedmičku – nic. Kostky jsou dávno vrženy a slovy klasika: kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili.
