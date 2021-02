Senátor Wagenknecht: Toto vydírání panem premiérem, které trvá celý rok, je pořád dokolečka

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, byl jsem upozorněn, že bych neměl mluvit tak dlouho jako minule. Nebudu, slibuji. Mám jeden dotaz a pak dvě reakce na dva senátory, kteří tady vystoupili.

Jenom u pana ministra, já se omlouvám, v tom protokolu nejsou všechny zaznamenané, ale jen jsem tady zaznamenal, budu se ptát nahlas, jestli pan ministr by pak mohl reagovat k nastavení těch procesů ve výrobních provozech a provozech obchodních. Jestli tedy respirátory jsou, nebo nejsou povinné. Já jsem četl podrobně to vládní usnesení, které je na internetu, které bylo vyhlášeno myslím v úterý, tam nikde výrobní provoz není.

Já se za to omlouvám, budu rád, když mi dáte jeho číslo, tak budu velice rád, v tom, které jsou na našich internetových stránkách, jsou pouze omezení typu hotel, sociální služby, provozovny typu maloobchodu, úřady, výrobní prostory tam nejsou. Ale je možné, že existují nějaké jiné. Tak jenom vás poprosím, jestli byste mi mohl konkrétně odpovědět, jestli tedy existuje nějaké přímo usnesení vlády, které toto zavádí v prostorách výrobních provozů. Já jsem ho nenašel. Chtěl bych reakci, buď jsem špatně rozuměl, nebo jste to říkal. Pokud jste to říkal, tak si myslím, že to není pravda. Pokud jste to neříkal, tak se omlouvám, ale zároveň vás prosím, abyste nám sdělil, jestli ve výrobních provozech je povinnost nosit respirátory od zítřejšího času 00:01.

Poprosím o tu reakci. Budu velice rád, že to uvidím, ale já jsem to opravdu nenašel. Možná je chyba, že těch opatření vlády je tolik, že se některá třeba mohla vypařit, nevím. Takže poprosím o reakci, aby to tady jasně padlo. Protože oni to přejímají i novináři, proto jsem tohle to používal. Oni vykládají ta vaše opatření, v žádném z těch článků, které jsme viděli, nebylo psáno o tom, že by se zítra ve výrobních prostorách použily respirátory. Pokud ano, ať je to tady na stenoprotokolu, pokud ne, přeslechl jsem to, omlouvám se. Pokud ne, řekl jste to vy sám, tak jsem se možná spletl.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom krátce reakci na dva předřečníky. Já bych tady k tomu nechtěl reagovat, ale zase musím. Je to o osobním přístupu k tomu, co tady dnes budu já osobně navrhovat nebo hlasovat. Velice si vážím vašeho pana předsedy, který tady nastínil svůj názor na to, co bychom dnes měli hlasovat. Byla to reakce na to, že je tady několik pozměňovacích návrhů, sedm, osm, nebo jedenáct. Je pravda, že sedm jsem vypracovával já a pan kolega Canov a další kolegové. U jednoho jsem byl navrhovatel jeho části, který pak pan senátor Goláň předložil s námi. Je to ta první část, tu jsem psal já.

To znamená, to, co tady je dnes vnímáno jako minimalistický návrh, já s kolegy právníky jsem psal v sobotu večer. Tzn. není to návrh výborový, je to návrh odborníků právníků. Psal jsem ho já včetně odůvodnění. Takže to není nějaký odborně jiný návrh, je to můj návrh jako těch dalších sedm. Je úplně na stejné kvalitativní úrovni. Takže minimalistická varianta pro mě není něco specificky jiného odborného, je to nějaký konsensus, který byl pak odsouhlasen a zrevidován. Je to jeden z těch x, který tady dnes bude hlasován. Bude pro něj podpora, to je odpovědnost každého z nás. Někdo má takové priority, někdo jiné.

Já bych se ještě vyjádřil k tomu, co je priorita pro mě. Zopakuji to. Tato tzv. minimalistická varianta řeší sice technický problém na úrovni toho samotného zákona, konceptu a možná i ústavnosti, ale nastane až za rok. Dá se do té doby čtyřikrát zhojit. Když vláda bude chtít, může ho poslat opravit. Dnes je to pro mě osobně z pohledu dopadu na podnikatele menší priorita, protože jsou větší problémy. Takže z těch x-pozměňovacích návrhů, které tady budou, já osobně vnímám jako zásadní kompenzace podnikatelům.

I vzhledem k tomu, jaký tady byl předchozí bod, který jsme tady i odhlasovali, my jsme dokonce sami schválili, že je potřeba vyzvat vládu, aby v zákonu upravila tuto věc. Tu šanci tady máme, je samozřejmě otázka, co pak říkal pan kolega Nytra, jak to dopadne ve sněmovně. Byl bych velice rád, aby nebylo vnímáno – aspoň za mě to tak vnímáno není, že ta tzv. minimalistická varianta je ta jediná správná, nejlepší. Věcně vnímám něco podstatného já osobně víc. Je to priorita každého z nás, kdo o tom budeme hlasovat. Také to je podstatná věc, ale já vidím důležitější věci.

Já jsem nechtěl, já to tady řeknu na rovinu, jak to cítím já, jak to v reálu je. My jsme dneska fíkovým listem politické dohody ve sněmovně. Tak to je. A bohužel, řekněme si to úplně na rovinu, poslanci měli nějakou snahu udělat konsensus s vládou, existoval poslanecký návrh tohoto zákona. Vypracoval ho kolega Michálek, byl kvalitativně na úplně jiné úrovni, dopadlo to jinak. Pan premiér vytáhl z klobouku zákon, který měl pan ministr, který půl roku ležel u nich, pak už možná i ve sněmovně jako driver, který je nekvalitní. A na tom se to muselo stavět v čase kratším, než jsme tady měli my. Ale to je odpovědnost poslanců, pokud na to přistoupili.

Je to politická dohoda. Já si myslím, že nakonec ten dopad, jak ho sami vidíme, nebyla dobře zvolená. Motivace byly určitě pozitivní, i některé věci se tam vychytaly, ale sami vidíme, kolik tam toho je špatného. Takže jenom za mě, abychom tady neříkali, že je to to nejlepší na světě, nebo to, co musíme, jsem i pro to dneska něco schválit, abychom dali jasný vzkaz panu premiérovi, že jeho nátlaky a jeho lži... Jeho podmínkami bylo, aby se ukončil nouzový stav, že se zkrátka schválí tento zákon a bude do pátku podepsán. To řekl, to nesplnil, je to lhář. Řekněme to na rovinu.

Takže toto vydírání panem premiérem, které trvá celý rok, je to pořád dokolečka a pořád se na to naskakuje. Já nechci kolegy poslance jakoukoli formou dehonestovat. Já chápu, že měl velkou snahu, ale opět se s nimi... Jak to říct kulantně? Opět je to doběhlo.

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 59% Hamáček 1% Blatný 3% Ani jeden z nich 37% hlasovalo: 9633 lidí

K samotné škodě. Já jsem nikdy neřekl, že proces vymáhání škody podle krizového zákona je optimální. Co jsem řekl, že v tom zákonu ten koncept, který tam je postavený pro jiné účely, ano, s tím souhlasím, pro povodně a jiné věci, je založený na konceptu újmy nebo škody. Což je opravdu větší šance cokoli vymoci, pokud je to možné. To, že to není potom vymahatelné v praxi v případě pandemie koronaviru 2 je jiná věc. V jiných případech to vymahatelné zkrátka je a ten zákon primárně pro tyhle účely postavený není. Takže já jsem celou dobu mluvil o konceptu, který tady je úplně shodný ve všech aspektech, které tady v tomto zákonu upravujeme.

To je asi relativně věcně. A poslední věc, já opět řeknu svůj názor, máme ho každý jiný. Já si nemyslím, že senátoři jsou ti, kteří tahají za kratší konec. My tady máme svoji odpovědnost, my jsme přísahali na ústavu, já se tak chovám pokaždé. A my máme povinnost podle mého názoru ty nejzásadnější věci odstraňovat. To je náš úkol. To, že to sněmovna přehlasuje, s tímto vědomím bychom tady neudělali nikdy nic. Samozřejmě my vždycky balancujeme, já tomu rozumím. Na druhou stranu si nemyslím, že pan premiér má většinu v tuto chvíli ve sněmovně v této věci. Pokud dobře čtu to hlasování, které proběhlo, v tom 1. kole u nouzového stavu to nedopadlo dobře.

Někteří poslanci to nepodpořili a ta většina byla pod nějakou formou poskládána. To znamená, že pokud má v tuto chvíli jistou většinu hnutí ANO, sociální demokracie, ostatní je na nějakém jednání a je to na nějaké politické dohodě. Takže já nebudu predikovat, co se stane. Pokud už poslanci domluveni jsou, my jsme tady nadbyteční. Já si opravdu nemyslím, že pak má cenu se tady marnit svůj čas, nás všech, pojďme jednat o něčem jiném. Takhle k tomu já přistupovat nechci a nikdy nebudu.

Já se budu snažit o to, abychom zachránili to nejpodstatnější, a to je možná likvidace podnikatelů v průběhu příštího roku. A to podle mého názoru nikdo nechceme. Je to moje priorita, já takto budu hlasovat. Já bych to rád tady transparentně řekl nahlas, a proto se neztotožňuji s tím názorem, že je potřeba udělat nějakou změnu, která opravdu nebude mít aktuální dopady. Je na tom možná sice dohoda, ale ta dohoda je podle mě fíkový list.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Wagenknecht: Skoro po roce by bylo dobré, abyste se konečně vzchopili Senátor Wagenknecht: Vláda neplánuje tržby nebo náklady kompenzovat Wagenknecht (Piráti): Mrzí mě, že naše námitky musely dojít až k Ústavnímu soudu Senátor Wagenknecht: Chci dojít k té vaší logice uzavírání, protože to logiku žádnou nemá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.