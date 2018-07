Senátorka Emmerová: Kompetence NKÚ by měly sahat do všech nemocnic

Vážený pane předsedající, vážený pane prezidente. Jsem přesvědčena, že tento elaborát, který tady byl dnes přednesen, je naprosto poctivou prací. Sleduji činnost NKÚ už jenom proto, že jejím prezidentem je bývalý poslanec Kala, znám ho jako člověka super poctivého. Ten by jistě nesnesl, kdyby úřad, za který drží určitou záruku, tak aby nepracoval poctivě a tak, jak má. A protože je vám známo, že jsem ze zdravotnictví, tak bych chtěla říct, že rozšíření kompetencí NKÚ by se mělo rozprostřít přes všechny nemocnice v naší republice, poněvadž pokud se budou tyto kontroly dít podle toho, kdo je zřizovatel, tak prostě nebude jednotná zdravotnická politika, nebude jednotné a jaksi kvalitní zdravotnictví pro všechny naše občany.

Nemocnice mají jediného společného jmenovatele, a to jsou zdravotní pojišťovny. Jak jednají porůznu, to taky leckterý z vás zažil. Takže i to je potřeba jednotně posuzovat. Ministerstvo zdravotnictví ručí za úroveň veškerého zdravotnictví, tedy nejenom za svá zařízení, která má v gesci. Myslím, že tato zeď už byla prolomena v nedávné době, kdy byla kontrolována pražská Nemocnice Na Františku, která není podle mého v gesci ministerstva zdravotnictví, a přesto už se jí týkala některá nedopatření, snad přečiny nebo jak bych to měla nazvat. Takže ministr zdravotnictví ručí za úroveň veškeré péče. A to si všichni pamatujme. Každý budeme jednou lékaře potřebovat. I já jsem to nedávno zažila. Jsou v tom veliké rozdíly.

Moje známá mi včera sdělila, že kardiolog, u kterého je v dispenzární péči, jí odmítl předepsat lék Isoptin, poněvadž jí to má napsat praktický lékař. Ten má dovolenou. Takže ona je bez tohoto léku, který se jenom s velkým rizikem vysazuje. A tak dále. Kolegyně Šromová, lékařka, kroutí hlavou. Ano, všechno je možné.

Chtěla bych, aby se jednou provždy i pro mě vysvětlilo, proč některé nemocnice v naší republice jsou s vyrovnaným rozpočtem z jedné třetiny, proč z jedné třetiny jsou nemocnice v mírném zisku a proč z jedné třetiny jsou nemocnice v těžkém propadu. To se týká mého kraje, Plzeňského kraje. Ani vám tu nebudu prozrazovat to číslo, jak kraj podporuje tyto zadlužené nemocnice, protože z jednoduchého důvodu ho neznám pro letošek ani přesně. Ale stoprocentně je počítáno s tím SOHZ na příští rok a asi úplně donekonečna.

Myslím si, že kdyby se ty kontroly prostě sjednotily pro všechny nemocnice, podle pravidelného zadání v bodech z pozice ministerstva zdravotnictví, že by se odhalily všechny zločiny, nejenom rozdíly, v nákupu různě drahých instrumentů. Myslím si, že by konečně naše zdravotnictví se pozvedlo skoro ze dna. To vám říkám naprosto odpovědně, protože ty věci tam v té nemocnici také prožívám.

Myslím si, a to už tady jeden z kolegů řekl, že pozornost zaslouží samozřejmě léková politika, která se mi zdá na hotovém scestí, neboť máme registrováno 50 tisíc preparátů, což je samozřejmě mimo mysl každého lékaře. Ta bichle zvaná brevíř neustále tloustne. Účelnost toho prostě nevidím.

A úplně závěrem, že vítám návrh, že by se tímto měly zaobírat jednotlivé výbory Senátu, měly by přijmout určitá ustanovení, závěry, ty by se potom měly řešit, možná zrovna na vládní úrovni. Děkuji.

