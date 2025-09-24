Senátorka Kovářová: Citace, která by se měla tesat a vyučovat ve školách

Dobrý den, pane ministře. ČTK vydala včerejšího dne tuto zprávu. Já jsem si ji přečetla na serveru Seznam Zprávy:
„U Čechů roste skepse vůči závažnosti klimatické změny. 58 % respondentů je ke klimatické změně skeptických či nejistých k opatřením.“ Tedy už více než polovina obyvatel naší země. Zapamatujte si tento údaj 58 %.
A teď vám přečtu ještě jinou citaci: „Zastánci ideologie klimatismu nejsou schopni prokázat příčinnou souvislost mezi emisemi oxidu a následnou škodnou událostí. Podíl oxidu uhličitého v atmosféře představuje pouhých 0,04 %. Z toho se z tohoto počtu 0,04 % se člověk podílí pouhými třemi procenty. A z tohoto procenta podíl Evropy je pouhých 8 % z celkového podílu oxidu uhličitého a emisí v atmosféře.“ Tedy 0,000096 %. Zbylých 97% CO2 pochází z oceánu, ze sopečné činnosti a podobně. Při kombinaci změn průměrné teploty a obsahu CO2 nelze nijak exaktně doložit, co je příčinou jednoho či druhého. Zda růst CO2 způsobuje růst teploty, nebo zda růst teploty způsobuje růst CO2.
Klimatické změny - pořád ta citace - jsou realitou. Po dobu existence planety Země bylo klima měněno, a to velmi zásadním způsobem bez ohledu na existenci člověka. Dokonce v době, kdy tady člověk vůbec nebyl. Z tohoto pohledu je správné, že stát v rámci klimatické změny připravuje adaptační opatření, což vychází z historické zkušenosti, že člověk se vždycky dokázal všem změnám přizpůsobit.
Není však správné mrhat obrovské prostředky na boj s klimatickou změnou s cílem klima ovládnout. To je marná, velikášská snaha o ovládnutí přírody a vesmíru. Fakticky se tak menšina – pamatujeme si to číslo dnes proti 58 % obyvatel – která ve volbách není schopna o své pravdě přesvědčit většinu, domáhá prosazení své ideologie na úkor k ostatních, kteří to ale mají zaplatit či je to postihne.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Stále více vědců je ochotno i veřejně přiznat, že neexistuje žádná klimatická nouze a žádná klimatická krize. Co bychom tedy měli dělat? Uznat, že spolehlivost a cenová dostupnost energie mají přednost před snižováním emisí. A dobrým začátkem je přiznání, že ropa a plyn budou v dohledné budoucnosti nezbytné. Konec citace.
Citace, která by se měla tesat a vyučovat ve školách. Tohle by se měly naše děti učit, nikoli ty ideologické blbosti, kterých je plná strategie českého školství do roku 2030. Z čeho jsem vám to citovala? Četla jsem vám z vyjádření skupiny rozumných senátorů ke klimatické žalobě, projednávané českým Ústavním soudem pod číslem jednacím Pl. ÚS 6/25.
A já k tomu dodám - neexistuje žádná činnost, žádná aktivita, žádný jev, žádný organismus, který by byl klimaticky neutrální. Na Zemi žije 8,7 milionu druhů forem života. Jenom brouků je druhů 400 tisíc. Druhů brouků. Kdybychom do toho počtu zahrnuli i bakterie, dojdeme k počtu jednoho bilionu živočišných druhů. Mnohé teprve čekají na popsání. Každý druh, každý jedinec, každý tvor má vliv na počasí a na klima.
Je úsměvné, že bychom takovému komplexu, takovému složitému systému mohli vůbec rozumět. A je úsměvné si myslet, že tento systém jsme schopni ovládat, ovlivňovat, ovlivnit. Chvála bohu za toto procitnutí i za kritický postoj vlády. Chvála bohu za ještě kritičtější doprovodné usnesení Senátu, i když včera by bylo pozdě.
Děkuji, že jste mě vyslechli a že má slova berete vážně.
