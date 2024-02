Senátorka Kovářová: Označování zvolených politiků má přesná pravidla

reklama

Má stížnost řediteli zpravodajství České televize ze dne 21. 2. 2024. Dosud bez reakce.

Vážený pane řediteli zpravodajství České televize,

předevčerejšího dne, 20. února 2024, jsem byla v cca 22.40 hodin hostem pořadu Události a komentáře České televize v části týkající se zkrácených pracovních úvazků. Moderátor mě v úvodu pořadu představil slovy „nestranička za SPD", což se také několikrát objevilo v titulku, když jsem hovořila. Já jsem si toho nevšimla a zjistila jsem to až od diváků.

Tato vaše informace je nepravdivá.

Označování zvolených politiků má svá přesná pravidla. Odpovídá i textu na volebních lístcích. Obrat „za XY“ znamená pouze a jedině to, že dotyčný zvolený politik byl navržen dotyčnou politickou stranou nebo hnutím, že byl registrovaným politickým subjektem nominován. Politické subjekty pak mohou nominovat do voleb své členy, členy jiných subjektů nebo nestraníky. V tom posledním případě se u dotyčného politika uvádí „nestraník (nestranička) za XY“. To ale není můj případ.

Před dvěma lety jsem do Senátu kandidovala jako nezávislá kandidátka. Žádný subjekt mě nenominoval – na rozdíl od ostatních několika set kandidátů. Proto jsem si sama musela sbírat podpisy pro podporu své kandidatury a v kampani mě žádná z politických stran ani hnutí nepodporovala. Vámi jmenovaná SPD proti mně naopak postavila vlastního kandidáta, nestraníka pana Kůrku, olympijského vítěze ve střelbě, který pak nepostoupil do 2. kola. V Senátě jsem jako takto nezávislá senátorka jediná.

V průběhu výkonu mandátu se u zákonodárců i u zvolených představitelů krajských, městských či obecních zastupitelstvech stává, že tito přestoupí do jiného politického klubu. Pak se to někdy dodatečně uvádí u označení jejich příslušnosti. Nic takového jsem neudělala. Byla jsem zvolena jako nezávislá a jako nezávislá i vykonávám svůj mandát.

Coby nezávislá senátorka se stýkám s mnohými politickými stranami a jejich reprezentanty, navštěvuji jejich odborné a tematické akce (a oni mé semináře na půdě Senátu) a poskytuji jim své znalosti, expertízy, komentáře a rozhovory. Veřejně se vyjadřuji k řadě legislativních návrhů z dílen různých politických stran. Odmítám ale být s nějakou stranou spojována. Na své nezávislosti si zakládám, od nikoho nepřijímám žádné pokyny a mým jediným „nadřízeným“ jsou mí voliči.

Dezinformační označení České televize v uvedeném pořadu mě poškodilo, od včerejšího rána mě na toto pochybení upozorňují diváci a ptají se mě důvod chování České televize. Vysvětluji to jako chybu. Ale jako chybu, která mne poškozuje a která by se již neměla opakovat. Já se však obávám, že se ono vaše včerejší nedopatření dostalo někam do archivu vašeho zpravodajství a publicistiky, a je tu tedy riziko, že se bude opakovat.

Žádám proto Českou televizi, aby mě vždy uváděla pod správným označením "nezávislá senátorka". Současně žádám o opravu nepravdivého a matoucího označení u včerejšího pořadu v archivu České televize, aby se nestalo, že Česká televize bude původcem dezinformace, jež se začne dál šířit.

Daniela Kovářová

