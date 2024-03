Senátorka Zwyrtek Hamplová: Francie dnes nemá pod kontrolou ani celé své vlastní území

reklama

Stop, pane Macrone. Vy nejste Francie.

Francie dnes nemá pod kontrolou ani celé své vlastní území. Není to také až tak dlouho, kdy někteří francouzští generálové varovali před rizikem občanské války. V ulicích jsou velmi nepokojné nepokoje. A tato Francie chce poslat vojáky válčit na cizí území? Macron se buď zbláznil, nebo je zoufalý a chce odpoutat pozornost zoufalými kroky. V obou případech by mu normální a vůči evropským zemím odpovědní lidé měli říct jasné NE. Protože Francie NENÍ PŘIPRAVENA. To jen jeden blázen chce ohrozit životy milionů lidí…. A vůbec - všichni jemu obdobní by měli být ihned vyprovozeni občany svých zemí do propadlišť dějin.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



