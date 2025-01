Senátorka Zwyrtek Hamplová: Je to velmi, velmi nebezpečný trend

Hamplová: “Principy právního státu jsou vážně nabourávány.”

Goláň: “V demokratické zemi není čeho se bát, není tu přece nikdo, kdo by měl zájem toho zneužívat…”

To je velmi, velmi nebezpečný trend. Tzv. Lex Ukrajina byl na ústavněprávním výboru velmi diskutovaný. Osobně bych to pojmenovala střetem mezi pohledem právním… a velmi jiným. Hlasování bylo možná i proto těsné, 4:5. Definitivně tak plénum příští týden.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19565 lidí

Proti zavedení nového trestného činu “neoprávněná činnost pro cizí moc” jsme argumentovali a hlasovali podporou protinávrhu ho vypustit čtyři - Zwyrtek Hamplová (advokátka), Hraba (advokát), Kovářová (advokátka), Canov (věnuje se jako senátor léta mj. ústavním zásadám). Jednak jsme proti tomuto novému trestnému činu proto, že se zavádí formou protiústavního “přílepku”, jednak a hlavně proto, že je neskutečně snadno zneužitelný svým velmi obecným zněním a jeho výkladem.

Ještě k tomu jistě napíšu v průběhu týdne více, dělali jsme už včera ale, co jsme mohli. Mimo jiné jsem uvedla tento argument: “Musíme si uvědomit, že tímto novým trestným činem nabouráváme zcela základní pravidlo trestního práva, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. To, co je zakázáno, bude totiž kvůli obecnosti de facto tvořit až policie, státní zástupci a soudy… To se neslučuje se základními principy právního státu, a lze velmi snadno zneužít….”

Podotýkám, že k obecnosti měl výhrady v připomínkách i Nejvyšší soud. Definitivní verdikt zazní z pléna příští týden.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky