Senátorka Zwyrtek Hamplová: Kdo chce zákon o zakázkách obejít, tak ho prostě obejde

reklama

Dobrý den, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážení kolegové,

já bych měla tři poznámky k zákonu zadávání veřejných zakázek. Bedlivě jsem naslouchala kolegům. Hodně jsme o tom hovořili i na výboru a mám velmi mnoho jaksi zpráv od samosprávy, obce, města, kraje, zejména ty menší obce, takže dovolím si tři poznámky. Tak jak pan kolega Čunek, prostřednictvím pana předsedajícího, z pozice praktika, který u těch veřejných zakázek je přímo na místě. Zejména na těch menších obcích a městech. Já bych chtěla vyslovit, že ty limity, o kterých tady je hodně řeč, nejsou vůbec to nejpodstatnější. To víme všichni, kdo jsme v samosprávě pracovali, nebo ještě pracujeme, protože – také to už padlo, nebudu opakovat – kdo chce zákon o zakázkách obejít, tak ho prostě obejde. A jsou to často ostudné případy.

Musím říct, že někdy ve výjimečných případech i v samosprávě, ale kdybych se samospráva měla porovnávat se státem, tak si myslím, že by prospěla na výbornou. Otázka je, jak by prospěl stát s některými výdaji. Hospodárnými, nehospodárnými apod. Nechci tím teď zatěžovat, není to předmětem věci a také nás tlačí čas. Chtěla bych říct, že podpořím zvýšení limitu. A to z jednoho prvého důvodu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Už jsem tady říkala v jiných souvislostech, že malých obcí a měst je 4000 z těch 6000. A ty, které chtějí dělat nějakou o něco málo větší zakázku a jsou ve složení, jak já tomu říkám, 1 + 1, 1 + 2, jeden starosta, jeden dva pracovníci úřadů, nemají šanci to zvládnout sami. Tudíž si na to berou firmy. Více či méně kvalitní. Zase z mých možností z praxe, zvláště mají-li v té zakázce dotace, znáte, tak aby si ještě vzali právníka, který by ještě hlídal tu firmu, která organizuje zakázky. Často jsem byla v té pozici obec, firma. Já v pozici advokátky, abych hlídala, co jim dává ta firma, která to bude organizovat, za smlouvu. Za co bude vůbec odpovídat, když jim potom seberou dotace, když ty pravidla zakázky nesplní apod.

Zákon o veřejných zakázkách by zasloužil mnohem větší revizi, než jenom limity, které, jak jsem uvedla, podpořím, a považovala jsem za nutné se k tomu vyjádřit. A potřeboval by více revize například v tom, kdo všechno může konstatovat, že je porušen. Zase je to signál zejména navenek samosprávám. Mám i případy, byť ojedinělé, kdy ÚOHS konstatoval, že všechno proběhlo v pořádku, k tomu specializovaný úřad, a dotační orgán kontrolní řekl – byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.

Anketa Máme být kromě západních spojenců vděční za osvobození od nacismu i Rudé armádě? Máme 97% Nemáme 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13586 lidí

Následně potom Finanční úřad a podobně, který k tomu naprosto nemá žádnou působnost, ale dovolí si konstatovat, že byl porušen zákon o zadávání zakázek. A kvůli tomu vám sahá v obcích a městech – říkám vám, protože mnozí tady za obce a města sedíte – tak si vám prostě dovolí sáhnout na dotace, a ještě vám k tomu dává penále. Toto považuji za mnohem závažnější problém, abychom dořešili s konečnou platnosti. Patrně ne dnes, ale do budoucna – nejbližšího, pokud možno – kdo vůbec je jaksi oprávněn konstatovat porušení zákona o zadávání veřejných zakázek? Zda jenom ÚOHS, a tím to také končí, anebo i kontrolní organizace v rámci dotací. A potom vám budou brát dotace včetně penalizace.

Potom bych ještě chtěla zmínit jednu věc, že to, co tady navrhoval pan kolega Wagenknecht, podpořím taky, jako praktik, protože prostě to praxi pomůže. Chápu, že se tomu ministerstvo brání. My bychom měli dokázat tady jaksi z pozice Senátu prosadit to, co bude v praxi fungovat. Tedy chci říci, že zákon o zadávání veřejných zakázek bych doporučila potom podívat se na to podrobně očima praxe vůbec do budoucna, kvalitně, zejména ve vztahu konstatování jeho porušení, ve vztahu ke kontrolám dotací, kdy nám zákon o zadávání veřejných zakázek kontroluje kdekdo vedle úřadu, který byl pro to zřízen.

Tedy navýšení limitů podpořím, protože si myslím, že to vůbec není to podstatné. Ba naopak, malým obcím komplikují ta složitá pravidla život. A pokud jde – šla bych potom ještě dál – pokud jde o to, že obec se rozhodne udělat nějakou zakázku prostě v nějaké části, za půl roku řekne – ano, zůstaly nám peníze, uděláme její pokračování, už je za to stíhaná, že už dopředu měla vědět, kolik to bude stát. Prostě někdy to v tom, co musí ty obce absolvovat, je úplně donebevolající. Ale jak říkám, tady tyto dva návrhy podpořím. A je to požadavek praxe. A nad tím ostatním bychom se možná měli v rámci zákonodárců zamyslet.

Děkuji.

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Povinná chvála neschopnosti? Senátorka Zwyrtek Hamplová: Enormě citlivá jsem na pošlapávání ústavního pořádku Senátorka Zwyrtek Hamplová: Převažují pozitiva, zákon podpořím Senátorka Zwyrtek Hamplová: Máme protekční neschopné politiky, kteří jsou proti svým kritikům schopni všeho

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama