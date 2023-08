Senátorka Zwyrtek Hamplová: Stát na platbě obcím nesmí parazitovat

reklama

Daň z nemovitosti - Mnoho otázek a jasný závěr: Stát na této platbě obcím nesmí parazitovat.

1. Kolik tato daň bude?

Zatím nikdo neví. Údajně probíhají nějaká “jednání” mezi Svazem měst a obcí a ministrem financí, ale SMO přes svou letitou a důležitou roli nemůže být v této otázce státu partnerem. Je tu jednak ještě Sdružení místních samospráv, jednak je sporné vůbec to, zda stát má do této daně obcím vůbec co mluvit mimo stanovení daňového “stropu”.

2. Může si stát tuto daň nebo její část ponechat?

Já tvrdím, že ne s ohledem na důvod existence této daně.

3. Je daná platba vůbec “daň”?

Podle mne nikoli, přestože jsme si ji zvykli označovat “jedna z majetkových daní”. Výlučným příjemcem výnosů této tzv. daně jsou (doposud) obce, když důvodem má být právě péče obce o to, co s nemovitostmi souvisí (stát zajištuje pouze správu této tzv. daně prostřednictvím finančních úřadů). Např. údržba komunikací včetně chodníků, výdaje na hasiče, veřejné osvětlení.

4. Proč by měl člověk platit daň z vlastnictví nemovitosti, kterou postavil za již zdaněné peníze?

To je velmi zásadní otázka - proto tvrdím, že uvedená platba by měla být nazvaná spíše příspěvkem na veřejné služby obce, v různé výši podle typu nemovitosti, nikoli daň, protože tento pojem neodpovídá určení dané platby a svou podstatou je zařazení této platby do daní nemorální.

A POZOR:

Pak se dostáváme k podstatě věci. Není absolutně žádný důvod k tomu, aby byť jedinou korunu této platby, která by měla být správně označena podle důvodu své existence, inkasoval stát. Tato platba musí jít celá a výhradně do rozpočtu obcí. Pokud by si jí část ponechal stát, stává se platba skutečně nedůvodným a nemravným dvojím daněním majetku, tedy “trestem” za to, že někdo vlastní nemovitost. Dovolím si tvrdit, že takto postavená “daň” z nemovitosti by neměla obstát ani z pohledu ústavněprávního.

TEDY:

Daň z nemovitosti by měla být zrušena, namísto ní by měl nastoupit jiný druh platby jako příspěvek na zajištění veřejných služeb ze strany obcí, městysů a měst, a tato platba by měla být proto bez diskuze výhradním příjmem obecní samosprávy. A obecní samospráva i majitelé nemovitostí by měli společně a kategoricky odmítnout, aby na této platbě parazitoval stát jen proto, že se mu hroutí státní rozpočet.

