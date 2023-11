Senátorka Zwyrtek Hamplová: Ti u moci chtějí odpovědi opět diktovat, ne nacházet

reklama

Ano, přinese-li se světlo…. Ale stává se to čím dál těžší… To světlo přinášet…

Zažívám to už více jak tři roky… Pravda prostě náhle vadí… Kladení otázek vadí…Ti u moci chtějí odpovědi opět diktovat, ne nacházet… Diskuze proto také vadí… Jiný názor vadí… Lidé se proto opět, logicky, uzavírají do sebe… Do svých světů… Ne každý je bojovník… Ale kdo jsme to již zažili, nechceme to zpět… Protože podobná “jednonázorová” společnost stagnuje a do čela přivádí hlupáky, kteří nejvíce “vyhovují” této objednávce a přednášejí své naučené fráze… A že jich tam aktuálně je. Usmívají se sebevědomě na svět, tvrdí, jak mají vše pod kontrolou, a naše země a my s ní míříme pod jejich taktovkou ke dnu…

Africké země nám zabouchly dveře, a přestože rozdáváme všemi směry a bereme ohled na všechny, vyjma vlastních občanů, jsme sousedům pro smích. To světlo, o kterém mluví klasik, tak nelze v žádném případě čekat od této vlády.

Není jím onen balíček, není jím zahraniční politika, není jím péče o české podniky, o české zemědělce, o stav zdravotnictví, školství… a tak dále. O dopadu toho všeho na rozpočty českých rodin nemluvě. Tato vláda zkrátka selhává ve všech směrech. Neumí to. Čím déle setrvá ve funkcích, tím náročnější bude se z toho vzpamatovat. A v případě uzavření některých tzv. obchodů už nemusí být cesty zpět.

Chce to jiné dravce do čela země. Kteří začnou hájit naše barvy. České. Navzdory všemu, co se nám vnucuje. Z EU, z USA… První pohled musí být zkrátka vždy český, pak, snad, evropský. Ten hlavně pokud jde o migraci a nesmyslné ekologické teorie… Nic víc, ale také nic míň. Řeči a konference a summity bez výsledku nebo o ničem už nepomohou. Je třeba opravdu efektivně a rozumně jednat. Evropa je v ohrožení, a Česká republika uvnitř ní ještě násobně víc. Protože bere ohled na všechny, vyjma sebe a svých občanů…

To by se mělo ihned změnit. A to by bylo to světlo… Sebevědomá vláda, která umí, a na prvním místě bude mít české občany. Naše země je Česká republika. Ví to tato vláda vůbec?

