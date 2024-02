Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vláda posílá zemi ke dnu a do postavení novodobé kolonie

reklama

Musím říct, že se zemědělskými protesty pondělními ani jinými nemám osobně nic společného. Neorganizuji je, nebudu na nich jakkoli vystupovat a nebudu se jich dokonce ani účastnit, neb od počátku plně respektuji jasné vyjádření organizátorů, že celá akce má proběhnout důsledně mimo politickou scénu. A pak - opravdu nemusím být všude. Vyjádřila jsem jim a jejich požadavkům samozřejmě v průběhu posledních dnů plnou podporu - ale to bylo opravdu vše.

Přesto mne dnes pan ministr Bartoš zmínil v otázkách Václava Moravce ve spojitosti s těmito protesty (???) a tzv. dezinformační scénou, která je prý za vším, jako třeba paní Zwyrtek Hamplová…

Svatá (s)prostoto…

Tato vláda mne zkrátka musí neskutečně milovat - připisuje mi zásluhy, které nemám, a přisuzuje mi téměř nadpřirozené schopnosti. Jinak opravdu nevím, jak by na mne dnes pan ministr přišel.

Což o to, mít respekt všudypřítomné, vševědoucí a všeřídící dámy (jako šedé eminence v pozadí) není až tak marné… Co myslíte? Ostatně pracovité Moravačky dokáží někdy i věci nemožné… (Třeba stát se nečekaně senátorkou).

Pan ministr byl ale vedle jak ta jedle, což ale u této vlády není přece nic nového. Nositelkou pravdy je dnes právě ona “dezinformační” scéna (být proto její součástí je v podstatě lichotkou), a český národ naopak trvale obelhává tato vláda. A když neví kudy kam, dehonestuje kohokoliv, kdo to konstatuje, urážkami ála ono Rudé právo kdysi. Bohužel tu metodu “kdo nejde s námi, jde proti nám” pamatuji.

Tato vláda posílá tuto zemi ke dnu a do postavení novodobé kolonie. Ona to ví, my to víme. Její výroky vytržené z kontextu jsou Potěmkinovy vesnice, její akce ála jednodenní zmocněnec pro euro divadelní představení, smlouvy jí podepsané mají možná zajistit ekonomickou budoucnost mnohých, ale rozhodně ne České republiky… Pro tu jsou naopak “hřebíčky do rakve”… Padá průmysl, střední třída hyne, vláda odírá své občany, aby mohla podporovat občany cizí, pálí se kvůli názoru zatím ne knihy, ale na kalendáře s mírovými symboly už došlo… A kdo tomu netleská, je prozápadní - pardon, to je zvyk z minulého režimu - proruská pátá kolona.

Nu, jak tak čtu svoje slova, docela rozumím tomu, že s mým jménem v hlavě ministři vstávají a usínají. Já ale, být nimi, vůbec nespím. Být totiž podepsaná pod tím, co oni, tak přemýšlím, kde jednou budu bydlet…

PS:

Pondělní protestní akci přeji úspěch.

Požadavky zemědělců podporuji

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



