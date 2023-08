Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vyhrála jsem sázku

reklama

A je to venku. Vyhrála jsem sázku… Od počátku tvrdím, že přesně o toto jde… O “živobytí”, které (asi) jiné nemá… Proto to náhlé provládní probuzeni…. Třeba se ale pletu, a my se v kampani dozvíme, co vlastně teď dělá a co profesně umí, jako téměř všichni senátoři mají vedle funkce svou civilní práci…

Zatím víme jen to, že podnikání to patrně nebude - firma mu před lety zkrachovala… Tak se chce teď v Senátu věnovat zákonům…

P.S.: Nic to nemění na mém názoru, že jeho výkon v Naganu byl skvělý. I to angažmá v Rusku jsem mu přála… Nevím, proč chce teď “bruslit” tam, kde na to viditelně nemá…

