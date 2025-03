Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vyvolávání strachu z neexistující hrozby a volání po masivním zbrojení

CHRAŇME EVROPU. PŘED JEJÍMI LÍDRY: Vyvolávání strachu z neexistující hrozby a volání po masivním zbrojení je nás ohrožující program evropských politiků, kteří propadají panice z vlastní bezvýznamnosti, a chtějí řinčením zbraní přebít všechna svá ostatní selhání

Zbrojení a hrozba útoku z Ruska je nové, uměle vytvořené evropské téma, které má přebít chyby typu green deal, nezvládnuté migrace a další… Souběžně má zavřít ústa těm, kteří na tom královsky vydělají. Tedy je to svým obsahem otřesný, a proto také velmi nebezpečný, evropský politický program typu “vabank”….

Vyvolávání všudypřítomného strachu z hrozícího válečného konfliktu, aby byl důvod pro ono plánované, masivní a drahé zbrojení, je zločinem na nás Evropanech. Tvrzení, že Rusko se chystá do čtyř až šesti let na nás útočit (!), je výmysl, pro který nemluví vůbec nic včetně jakékoli elementární logiky…. Proto nepřekvapuje, že něco podobného vyslovil “jako by nic” náš premiér Fiala - prostě se vyspal a asi ho to poránu napadlo. Ovšem přiznejme si - ten kdykoli zapře nejen kampeličku, ale i vlastní babičku, jen když přebije svá selhání na všech frontách, a jakkoli zpomalí svou cestu od Nutelly do propadliště dějin... Proč by si tedy nezahrál na proroka.

Panika jeho a jemu podobných a jejich strach z osobní bezvýznamnosti je dnes přesně tím, co nás, ostatní Evropany, nejvíce ohrožuje… Sebevědomé dvě velmoci, USA a Rusko, to říkají jasně a jistě nikoli bezdůvodně - válčit chce dnes Evropa a její lídři. A ono tomu vše nasvědčuje - hází se tu zčistajasna s pojmy válka, atomová bomba a válečný stav, jako by o nic nešlo….

Důvod vyhlašovat válečný stav v Evropě přitom evidentně žádný není. Nebo ty důvody někdo vidí? Válečný stav je jasně ohraničen na východě, kde probíhal nezdravý vývoj už od roku 2014 - ale snad se už chýlí ke svému konci…

Z čeho tedy náhle usoudil Brusel, že Rusko se chystá útočit na kohokoliv dalšího? Nic takového prostě nenajdete... Volání po “válečném stavu” a plošném masivním zbrojení zní ovšem v Evropě najednou tak hlasitě, že víc už to nejde…

V koho zájmu se tak děje? V našem? Opravdu tomu někdo věří? Že lidé jako Uršula, Macron a další jednají moudře, uvážlivě, podloženě, a jen a jen v našem zájmu? Proč tak moc chtějí zbrojit a vidí důvody pro jakýkoli válečný stav? Na základě čeho došli k tomu, co tvrdí? To se na tom “domluvili” na základě znalostí ze svých občanských profesí? Nebo se jim prostě ta válečná rétorika politicky “hodí”? Pak je to neodpustitelné.

Dokdy jim tato tvrzení bez jakékoli logiky budeme tolerovat? A dokdy je necháme ničit naše životy ekonomickou likvidací Evropy masovým zbrojením na dluh? Opravdu - dokdy podobné titulky bez jakéhokoli reálného základu z úst těch lidí hodláme číst? A dokdy je necháme za nás rozhodovat a řídit životy našich generací?

Věříme jim to, co tvrdí? Já ani slovo. Hrají na sebe, pro sebe, a chtějí v tom ve velkém pokračovat. Na účet nás, života v našich obcích a městech, v našich zemích. O ohrožení naší bezpečnosti vyvoláváním proválečné atmosféry ani nemluvím.

Odsouzeníhodné. A velmi nebezpečné. Řekněme tomu zavčas STOP…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



