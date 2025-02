Senátorka Zwyrtek Hamplová: Za peníze v Praze dům, říkávala babička. Už i dítě, babi…

Začnu takto. Mám mezi homosexuály přátele, mnohým jsem vymýšlela smlouvy na jejich záležitostí. A nebylo to vždy jednoduché! S některými si stále proto píšeme… Jen tak… A také musím říct, že vůbec netleskají placenému (!) exhibicionismu v pražských ulicích a změnám pohlaví na přání i bez změny pohlaví (!) a v boxerském (!) ringu… Zkrátka respekt k jinakosti ano, ale nedělat z toho to, co v posledních letech. Někdy i frašku a absurditu.

A tato dcerka na přání je ještě větší vzepření přírodě i společnosti. To vzepření společnosti má dvě roviny. První rovina je dnes zdánlivě legální podobný obchod s dětmi (hrubě nesouhlasím); nicméně jen fakt, že dotyčný homosexuál má peníze, ho neopravňuje “koupit” si dítě “na objednávku”. Toto by byl ale tzv. jen respekt ke společenským hodnotám a morálním zásadám.

Druhá rovina je však mnohem, mnohem závažnějši - ústavní práva dotyčné matky, a hlavně ústavní práva toho dítěte. Matce se odepře za peníze právo na dítě, dítěti je za peníze odepřena matka. O zveřejňování způsobu příchodu holčičky na svět ještě před narozením a v přímém přenosu před celým národem nemluvě. A my že chráníme informace? A co může to děvče prožívat, až povyroste?

Zde by měla jednoznačně dostat přednost práva matky a zejména potenciálního, a zde už budoucího dítěte, před otcovskými pudy homosexuála. Nedá se nic dělat. A v tomto bychom všichni měli mít nebo dostat rozum.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



