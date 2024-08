Šichtařová (Svobodní): Lidi, nestrkejte hlavu do písku, bojujte proti zlu!

V jednom ze svých předešlých postů jsem se vymezila proti jednomu z projevů současné ideologie. Odpovědí mi byl jízlivý komentář: "A co s tím uděláte? Jako vždy nic..." A na něj odpovím veřejně: Co s tím udělám já? Jak prosím?! Já se snad nepokouším kandidovat a získat mandát, abych něco dělat mohla? Jak tohle můžete říci zrovna mně, která tu všechny aktivizuje a pokouší se sjednotit všechny rozumné lidi, aby zastavili tohle šílenství? Víte, kolik lidí mi píše, že už mě nechtějí poslouchat, protože sice mám pravdu, ale oni z toho mají depresi, a tak raději přísun pravdivých, ale depresívních informací vypnou? Přesně kvůli takovým lidem, kteří strkají hlavu do písku, protože to je jednodušší, má šanci potenciální nová totalita. A já burcuju, kudy chodím: “Lidi, nestrkejte hlavu do písku, bojujte proti zlu!” Pokouším se získat silný mandát opravňující k činům - nejen v Senátu, ale skrze Senát obecně, abych měla kredit jednat. A vy se mne odněkud z gauče v papučích ptáte, co s tím udělám? Tak se neptejte. Prostě se z toho gauče zvedněte a když nic jiného, aspoň dojděte k volbám.

