Šimek (KDU-ČSL): Trump, Írán a Evropa

Výroky a kroky Donalda Trumpa v posledních týdnech znovu otevírají otázku, jaký dopad může mít jeho styl politiky na Evropu a nepřímo i na Českou republiku. V souvislosti s rostoucím napětím kolem Íránu nejde jen o vzdálený konflikt, ale o téma, které se nás může dotknout velmi konkrétně. Evropa je totiž na stabilitě Blízkého východu dlouhodobě závislá - ať už jde o energetiku, migraci nebo bezpečnost. Jakékoli vyhrocení situace může znamenat růst cen energií, tlak na hranice i zvýšené bezpečnostní hrozby. Pokud se k tomu přidá ostrá a nepředvídatelná rétorika ze strany významných světových hráčů, roste nejistota, která dopadá i na evropské ekonomiky. Pro Českou republiku to není abstraktní problém. Jsme součástí evropského prostoru, který sdílí jak výhody, tak i rizika globálního vývoje. Nestabilita se může promítnout do cen pohonných hmot, inflace i celkové ekonomické nálady. Stejně tak bezpečnostní otázky dnes nelze oddělovat podle geografické vzdálenosti. Trumpův styl politiky – důraz na sílu, rychlá vyjádření a menší důraz na koordinaci s partnery – může navíc oslabovat jednotu západního světa. A právě ta je pro Evropu klíčová. Bez ní se jednotlivé státy, včetně těch menších, dostávají do zranitelnější pozice. Nejde pouze o hodnocení jednoho politika. Jde o připomínku, že dění ve světě má přímé dopady i na náš každodenní život. A o to důležitější je, aby Evropa vystupovala sebevědomě, s důrazem na spolupráci a předvídatelnost, tedy aby stála na hodnotách, které jsou v dnešní době možná důležitější než kdy dřív.
Mgr. Bc. David Šimek , MBA
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku