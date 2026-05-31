Zwyrtek Hamplová: Brusel se probouzí

01.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestům eurokomisařů, že jejich služební elektroauta nedojedou z Bruselu do Štrasburku

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Tak ono prý jim to “nedojede”… Svatá prostoto. Co čekali? Chce to stát totiž nohama na zemi. A ne létat hlavou v oblacích a všechno astronomicky přehánět, protože někdo si to v tu chvíli umane…

...aneb Brusel se probouzí. Za chvíli začne přehodnocovat víčka, brčka, trapné příkazy… Naučí se počítat opět reálná čísla v energetice, zemědělství… A možná se dokonce vrátí k tak odvážnému kroku, že pustí k rozhodování o věcech vezdejších zase chytré a rozumné lidi. A nejen jakousi umělou inteligenci s až moc živou Ursulou von der Leyenovou s utajenými esemeskami a jí podobnými…

Bylo by na čase vrátit Evropu lidem s mozkem. Jinak bude EU živit lidi bez něho... do doby, než na jejich deklamující hloupost “dojedeme” tak nějak kompletně.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Článek obsahuje štítky

EK , EU , Zwyrtek Hamplová , elektromobilita

Proč zřizovat nějako krizovou komisi?

Kdo by měl být jejím členem? Kdo by ji jmenoval? Na jak dlouho? A jestli se může sejít a rozhodovat nějaká komise, proč by nemohl i parlament? Nějak to nechápu a myslím, že by o zásadních věcech měli rozhodovat politici, které si volíme ne bůh ví kdo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

