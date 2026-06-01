Trikolora: Vítáme zeštíhlení Úřadu vlády

01.06.2026 10:21
autor: PV

Vláda Andreje Babiše zrušila některé odbory na Úřadu vlády, které chtěly řídit část politiky státu místo ministerstev.

Tím vrací správu státu do správného, tradičního modelu. Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, který ve sboru rozhoduje zásadní politické otázky. Pro správu jednotlivých resortů jsou zřízena ministerstva v čele s ministrem a početným úřednickým aparátem. Postupem času však vznikly na Úřadu vlády různé poradní rady, které nechtěly zůstat u poradní funkce, a začaly se kolem nich vytvářet úřednická místa.

Je nesprávné vytvářet paralelní struktury na Úřadu vlády pro určitou oblast vedle řádně fungujícího ministerstva. Vláda Andreje Babiše tuto dvojkolejnost řízení omezila přesunutím zbytnělého úřednického aparátu z Úřadu vlády na ministerstva. Bylo by správné pod jednotlivé resorty přesunout i příslušné poradní rady anebo je zcela zrušit.

Navíc se tyto rady tzv. expertů někdy zapouzdřují do jednoho dílčího názoru. Pod odborností je skryt partikulární zájem určitých skupin. Odstrašujícím příkladem, kam to vede, je bruselská komise a na ni napojené skupiny, které pod rouškou expertních rad a poradních názorů prosazují v bruselské komisi obrovské přesuny peněz pro určité nátlakové a podnikatelské skupinky.

Hrůzným důsledkem je okrádání lidí a likvidace evropského průmyslu kvůli tak zvaným některým expertům a jimi prosazované hloupé vizi, že z Bruselu ovlivníme klima na celé planetě po vzoru komunistického: „Poručíme větru, dešti!“.

Proč zřizovat nějako krizovou komisi?

Kdo by měl být jejím členem? Kdo by ji jmenoval? Na jak dlouho? A jestli se může sejít a rozhodovat nějaká komise, proč by nemohl i parlament? Nějak to nechápu a myslím, že by o zásadních věcech měli rozhodovat politici, které si volíme ne bůh ví kdo.

