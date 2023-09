Šitina (SPD): Digitální měny. Hrozba pro naši svobodu a soukromí

reklama

V minulém článku jsme se zaměřili na srovnání kryptoměn a digitálních měn. Dospěli jsme k závěru, že obě tyto formy elektronických peněz mají své výhody i nevýhody. Dnes se budeme zabývat výhradně digitálními měnami (CBDC) a jejich riziky, které s sebou jejich zavedení může občanům přinést.

Digitální měny, jako je digitální jüan v Číně, digitální euro nebo digitální dolar, mají potenciál zcela změnit způsob, jakým používáme peníze. Na první pohled to může vypadat lákavě - pohodlné transakce, snadný přístup k penězům a možnost obejít běžné komerční banky. Avšak za tímto zdánlivým komfortem se skrývají velká rizika.

Abychom lépe pochopili, jak digitální měny fungují a proč bychom měli být opatrní, pojďme se nejprve podívat na technickou stránku věci. Digitální měny budou vydávány centrálními bankami a uloženy v digitální podobě, což znamená, že neexistují jako fyzické bankovky a mince. Namísto toho jsou zaznamenány v centrální databázi, kterou spravuje daná centrální banka. Tato databáze obsahuje záznamy o všech transakcích, které se uskutečnily s digitální měnou. Tyto záznamy mohou obsahovat informace o tom, kdo platbu provedl, komu byla platba určena a kdy transakce proběhla. To znamená, že centrální banka má možnost sledovat každý krok, který uděláte s touto měnou. Dalším závažným aspektem digitálních měn je možnost zavádění záporných úrokových sazeb na účtech občanů. To znamená, že by občané mohli být povinni platit za uložení svých peněz na účtu, místo aby získávali úroky. Tato situace by mohla nastat v případě, že centrální banka například rozhodne o stimulaci ekonomiky. Dále je třeba zmínit možnost expirace digitálních měn na účtech občanů. To znamená, že pokud by peníze na účtu nebyly použity po určité době, mohly by být automaticky odebrány nebo převedeny zpět k centrální bance.

Jedním z nejvíce rizikových faktorů digitálních měn je jejich schopnost umožnit státním a finančním institucím sledovat každý krok občanů. Každá transakce, každý nákup a každý převod peněz by mohl být sledován a zaznamenán. To otevírá dveře k možnosti masivního narušování soukromí a potenciálnímu zneužití těchto dat. Například vlády by mohly začít sledovat politické oponenty, novináře nebo jiné nepohodlné osoby, což by mohlo vést k pronásledování a omezování občanských svobod. Navíc by mohly vytvořit profil každého občana na základě jeho finančních transakcí, což by umožnilo přesné cílení reklam a dokonce i manipulaci s lidmi. Dalším rizikem je možnost zablokování účtů občanů. Stačí jediný "klik myší" a občan, který se stal nepohodlným pro vládu, by mohl být odříznut od finančního systému a "vyhoštěn" do sociální izolace. Když hovoříme o rizicích digitálních měn, nesmíme opomenout ani technickou zranitelnost. Kybernetické útoky mohou ohrozit digitální měnové systémy, což může způsobit ztrátu peněz a důvěryhodnosti. Phishing a malware mohou vést k odcizení citlivých údajů a digitálních peněz občanů. Úniky dat z centrálních databází či špionážní software mohou narušit soukromí občanů.

Toto jsou jen některé z možných rizik, která digitální měna přináší. Existuje mnoho otázek ohledně soukromí, svobody a bezpečnosti občanů ve světě digitálních peněz. Ztráta soukromí a možnost zneužití této technologie pro kontrolu obyvatelstva jsou však aktuálně nejvážnějšími obavami.

Je známo, že euro se již usilovně připravuje na svou digitální podobu a zejména proto je třeba ho důrazně odmítnout. Zastánci přijetí eura v České republice si ve valné většíně případů patrně vůbec neuvědomují, do jaké pasti nás svou, mnohdy hysterií opředenou, nevědomostí zatahují. Ať už se jedná o digitální euro, případně i digitální Korunu, je jisté, že jakmile by došlo k jejich plnohodnotnému nasazení, budou tradiční měny během několika let, vládami a centrálními bankami, zcela vytlačeny. Pokud bude u nás jednou zavedena nějaká digitální měna, cesta zpět bude nesmírně náročná, možná dokonce nemožná.

Jaká by byla naše budoucnost a budoucnost našich dětí v době digitální měny? Občanská závislost na libovůli státních orgánů? Nástup digitální diktarury s prvky novodobého poddanství? Možná. Rozhodně je důležité mít na paměti, že touha po možnosti ovládat populaci provází lidstvo po celá tisíciletí. Proč by tomu mělo být dnes jinak?

