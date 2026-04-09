Skála (KSČM): Paneláky nedostupným luxusem

09.04.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení krize bydlení

Foto: Repro Zákony Bohatství
Popisek: Josef Skála

Václav Havel plival na paneláky jako na králíkárny. Dnes jsou pro mladou generaci nedostupným luxusem.

Důstojné bydlení je základní lidské právo, nikoliv komodita pro spekulanty.

  • Stát musí začít s masivní výstavbou dostupného bydlení. Pomoci mohou také stavební družstva.
  • Tisíce prázdných bytů, sloužících jako uložiště kapitálu pro zahraniční fondy, musíme vrátit lidem.
  • Airbnb je potřeba silně regulovat, aby neodsávalo volné byty z běžného trhu.
  • Vysoké zdanění spekulantů, držících ve vlastnictví prázdné byty, vytvoří tlak na jejich navrácení do oběhu.
  • Privatizaci obecních bytů je nutné zakázat.
  • Státní půjčky s minimálním úrokem pro mladé rodiny nastartují porodnost.
  • Cenová regulace nájemného. Stát musí určit maximální cenu za metr čtvereční, která bude odpovídat průměrným příjmům, nikoliv tržnímu šílenství.
  • Stavební řízení je nutné překopat tak, aby neblokovalo výstavbu.
  • Masivní výstavba bude potřebovat finance, které zajistíme zdaněním nenasytných korporací, bank a zahraničního kapitálu.

PhDr. Josef Skála, CSc.

  • KSČM
  • historik, publicista a editor revue Střípky ze světa
  • mimo zastupitelskou funkci
