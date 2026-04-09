Skála (KSČM): Paneláky nedostupným luxusem

Václav Havel plival na paneláky jako na králíkárny. Dnes jsou pro mladou generaci nedostupným luxusem.
Důstojné bydlení je základní lidské právo, nikoliv komodita pro spekulanty.
- Stát musí začít s masivní výstavbou dostupného bydlení. Pomoci mohou také stavební družstva.
- Tisíce prázdných bytů, sloužících jako uložiště kapitálu pro zahraniční fondy, musíme vrátit lidem.
- Airbnb je potřeba silně regulovat, aby neodsávalo volné byty z běžného trhu.
- Vysoké zdanění spekulantů, držících ve vlastnictví prázdné byty, vytvoří tlak na jejich navrácení do oběhu.
- Privatizaci obecních bytů je nutné zakázat.
- Státní půjčky s minimálním úrokem pro mladé rodiny nastartují porodnost.
- Cenová regulace nájemného. Stát musí určit maximální cenu za metr čtvereční, která bude odpovídat průměrným příjmům, nikoliv tržnímu šílenství.
- Stavební řízení je nutné překopat tak, aby neblokovalo výstavbu.
- Masivní výstavba bude potřebovat finance, které zajistíme zdaněním nenasytných korporací, bank a zahraničního kapitálu.
PhDr. Josef Skála, CSc.
