Skopeček (ODS): Regulace otevírací doby je nesmysl, sněmovna ji měla zrušit úplně

Je škoda, že Poslanecká sněmovna nevyslyšela Senát a nezrušila regulaci otevírací doby, jak Senát navrhl. Regulovat prodejní dobu v obchodech vlastněných soukromým majitelem je zásah do svobody a příklad expanze státu do věcí, do kterých mu nic není. Je absurdní zakazovat majitelům obchodů, kteří podnikají na své vlastní riziko, kdy smí a kdy nesmí otevřít svůj vlastní obchod. Pokud žijeme ve svobodné zemi, kde podnikatelé svobodně provozují svojí činnost, zaměstnanci uzavírají svobodně pracovní smlouvy a spotřebitelé mohou nakupovat, kdy uznají za vhodné, je taková regulace nejen zbytečná, ale i kontraproduktivní.

Zákaz prodeje o vybraných svátcích nedával žádný smysl od začátku. Nikdy nebylo jasné, jak se určila hranice 200 metrů čtverečních, ani to, proč obchody mohly o některých svátcích prodávat a o některých ne. Zrušením zákona by tak navíc ubylo zmatků, protože lidé pořád nevědí, kdy je otevřeno a kdy zase ne. Zákazů se na občany valí poslední dobou tolik, že by zrušení zákona regulujícího otevírací dobu bylo světlou výjimkou v nedobrém trendu omezování svobody. Takto prošla výjimka jen pro velkoobchody. Snad se najde někdy většina pro zrušení celého tohoto zbytečného zákona.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



