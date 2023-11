Šlachta (Přísaha): Fiala si z nás dělá blázny

reklama

To si dejte (ZDE). Po dvou letech šílené drahoty, s kterou nic nedělá, si konečně zašel do obchodu. A co zjistil? Že je u nás všechno drahé. Dva roky mu to trvalo!

Přísaha na cenu potravin upozorňuje celou dobu. Kontrolní nákupy jsme dělali 10. února 2022, 6. června 2022, 13. září 2022, 26. listopadu 2022 a 9. března 2023. Vždy se stejným výsledkem. Potraviny jsou u nás šíleně drahé.

A taky jsme hned navrhovali snížení DPH na potraviny, spolu s vyznačením cenovek před a po změně, aby si to každý mohl porovnat. Vláda neudělala nic. A Fiala je teď překvapený, co se děje. To nevymyslíte.

