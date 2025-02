Šlachta (Přísaha): Po téměr úspěšné likvidaci automobilek si komise našla další cíl

Topení dřevem v kamnech není jenom romantika. Pro mnoho lidí, speciálně u nás na Moravě, je to i nutnost. Absolutně proto nechápu, proč se Evropská unie zase snaží něco zregulovat, něco zezelenat a hlavně výrazně ZDRAŽIT!

Evropská komise navrhuje zpřísnit pravidla pro krby a kamna, které by musely být napojeny na elektřinu. Na jedné straně by tím extrémně stoupla cena topení dřevem, a navíc by tím evropská unie totálně zničila další evropské odvětví, které se tak stane nekonkurenceschopné.

Po téměr úspěšné likvidaci evropských automobilek Green Dealem si komise našla další cíl. Kamna a krby. Naše europoslankyně Nikola Bartůšek už podpořila iniciativu na zastavení tohoto šílenství. I díky ní to komise zatím odložila. Nikola to ale nadále bude pro vás sledovat, aby to tak i zůstalo.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



