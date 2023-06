Šlachta (Přísaha): Vyzývám ministra spravedlnosti Pavla Blažka k rezignaci

reklama

Chtěl chránit ODS. A tak předal nezákonně získané informace z policejního spisu ministru spravedlnosti z ODS Blažkovi. Šlo o tu známou korupční kauzu brněnské ODS, kdy kupčili s městskými byty. Když byla ta kauza na počátku a ministr se dozvěděl další kroky policie! Absolutní skandál.

Blažek s citlivými informacemi pracoval, sám to přiznal, ale žádný únik nikam nehlásil a schovává se za imunitu. „Formálně se mě na to MOŽNÁ ANI nikdo neptal,“ vykrucuje se teď, když se ho na to ptají. Tak doufám, že teď už se ho na to přímo policie zeptá a bude dělat všechno pro to, aby se zjistilo, odkud ten únik šel.

To je šílené pokrytectví. Sám Blažek chce totiž trestat skoro každého, kdo by nějak pomohl rozkrýt korupční kauzy, ale sám pracuje s nezákonnými úniky a ještě zatajuje jejich původce, když to pomůže „zabránit ODS.“ Navíc tady za sebe a ze své zkušenosti musím říct, že tyhle úniky nejdou od policie, ani od státního zastupitelství, ale většinou je to od advokátů. A vsadil bych se, že to tak bylo i v tomhle případě.

Jedním z důvodů, proč jsem vůbec Přísahu zakládal, tak byla ta šílená dvojí spravedlnost, kdy si politici myslí, že pro ně platí jiná pravidla než pro ostatní. A tohle je další takový případ.

Jestli jste si kdo mysleli, že ODS se očistila a je nějaká lepší než za doby kmotrů a Nečase, tak jste se spletli. Zase vás podvedli! A povedli vás i Piráti, kteří dovolili, aby na ministerstvu spravedlnosti zase vládl někdo z ODS.

Za Přísahu tímto vyzývám ministra spravedlnosti Pavla Blažka k rezignaci. Pokud to neudělá, tak samozřejmě vyzývám premiéra Fialu, aby ho okamžitě odvolal, pokud mu ještě alespoň trochu záleží na tom, co se v téhle zemi děje.

