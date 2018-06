Sládek (SPR-RSČ): Německo se hroutí a ČR, jako člen EU bude následovat

Jen v roce 2017 se nezdařilo 950 oficiálně přiznaných vyhoštění. K tomu si přičtěme obrovské množství vůbec nepřiznaných. Ve 111 případech se o to postaraly lékařské důvody, ve 314 se letecké společnosti vzepřely vzít deportované na palubu a 525 neúspěšných či nebezpečných uchazečů o azyl se postavilo na odpor a fyzicky zabránili deportaci.

Přestože mnoho z těchto přivandrovalců určených k deportaci již několikrát neúspěšně žádalo o azyl i proto, že to jsou většinou kriminální živly, přesto v zemi zůstávají a stát jim vyplácí opravdu štědré sociální dávky. Za těchto podmínek budou žít v Německu i nadále a budou jako pijavice vysávat sociální systém. Přivadrovalecká krize která trvá již několik let jasně ukázala, že EU podvádí občany. Celá léta nebylo dostatek financí na boj s chudobou, pomoc nejpotřebnějším, vyrovnání životní úrovně mezi jednotlivými státy, lékařskou péči. Najednou, jako mávnutím kouzelným proutkem jsou k dispozici miliardy euro na péči o nezvané parazity, kteří do sociálního systému evropských zemí nikdy nepřispěli a nikdy nepřispějí, protože nikdy nepracovali a pracovat nebudu, jen budou pokračovat v tom co jim jde nejlépe, tedy rozmnožování.

Tento políček do tváře všem občanům dodržujícím zákon páchají ovšem nejen přivandrovalci, ale také němečtí lékaři, psychiatři a právníci, kteří pod pláštíkem lidskosti podvádí, lžou a falšují s jediným cílem, pořádně si napěchovat peněženky. Zajímavý je i původ těch „lékařských“ podvodníků, nyní oficiálně sice občané Německa, původem však většinou z asijských a afrických zemí.

Všechny tyto nezákonné aktivity zaštiťují neziskové organizace, které si za státní peníze udělaly z organizovaného maření deportací vzkvétající živnost.

Je tragické, že když má parlament přijmout jakýkoliv zákon proti vlastním občanům, tak je projednán velmi rychle. V případě kroků proti nelegálním přivandrovalcům, mnohdy kriminálním živlům jsou parlamenty přímo impotentní. Nám nemusí záležet na tom, zda je to schválně nebo ze strachu nebo za peníze podporovatelů multikulturalismu, jestliže parlamenty a vlády nepracují v zájmu občanů musí být neprodleně odstraněny.

Je nesmírně tragické, že Evropská unie donutí všechny členské státy vyplácet stejné milionářské sociální dávky přivandrovalcům a potom jim bude jedno, kde se ti paraziti usadí. Takže to, co se dnes děje v Německu bude i tady. Zvláště když si lidé do parlamentu zvolili jen takové bojovníky proti přivandrovalcům, kteří z toho mají naprosto stejný byznys, jako podvodní lékaři, právníci a lidumilové z neziskovek. Však také o těch největších bojovnících už od voleb není ani vidu ani slechu s výjimkou pravidelného exhibování v Čínou placené TV. Nebo snad někdo z vás viděl někoho ze špiček těchto „vlastenců“ například při demonstraci proti odpornostem vydávaným v Brně za umění nebo u soudu, když se projednával muslimský šátek?

Převzato z profilu.

