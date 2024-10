Sláma (Trikolora): Hloupost prezidenta nabírá obludných rozměrů.

Nestoudnost, ztráta soudnosti, výsměch, politická hloupost, neobratnost, netečnost, nebetyčná drzost, to vše je požadavek na odměny či náhrady pro stávající první dámu Pavlovou.

Petr Pavel je ve své podstatě antipolitik , člověk který do své pozice byl uměle vytvořen. U každého jeho vyjádření cítíme mělkost, bezradnost , absenci pochopení daného problému. Je to muž jemuž funkce prezidenta opravdu nesedí, až člověka mrazí při pohledu na jeho zoufalé angažmá.

Za svou politickou praxi jsem poznal že nejhorší a nejméně schopní politici jsou bývalí novináři, dnes tam musím přiřadit i vojáky. Samozřejmě že jsem od samého počátku věděl že Petr Pavel bude tragédie, ale musím přiznat že takovou katastrofu jsem nečekal.

V rámci rozpočtu se určitě nejedná o zásadní položku, však co do vzkazu k veřejnosti, to rozhodně marginálie není. Prezident a jeho okolí vykazují znak papalášství, neempatie, odtržení od reality. Ale jde i o naprosté selhání PR a komunikace KPR. Důchodcům se ubírá, vše se zdražuje, hlavně že má politručka nové šaty. Možná se dá říci, co jsme si zvolili to máme, za blbost se hold platí.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části