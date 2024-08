Sláma (Trikolora): Zásadním tématem je občan a jeho peněženka

Je třeba přestat se bát mocných lobby a navrhnout zjednodušení daní - nejlépe rovnou daň. Spotřební daně přizpůsobit Lafferově křivce a reáliím otevřených hranic a možnosti nákupů za nižší ceny za hranicemi, takže radikální snížení.

Sociální systém musí být štíhlý, jednoduchý a efektivní, začal bych znovu vtahovat do diskuse zavedení tzv. negativní daně z příjmu. To nemluvím o dani z nemovitostí, jejíž výše se stala nemravnou.

Již slyším, že to přinese nižší příjem do rozpočtu, nejsem si tím jistý. Ale samozřejmě jsem zastáncem výrazných změn ve státní správě, a to říkám otevřeně. Škrtat pracovní místa a celé úřady je nezbytné a je to třeba umět říci nahlas.

Chcete mít daňové přiznání hotové za pár minut, nechcete platit nesmysly za nemovitost. Nechcete buzeraci a šikanu úřadů, nechce se vám jezdit do Polska pro cigarety a raději si je chcete koupit o šedesát korun levněji na rohu kousek od domu

Dalším tématem jsou jistě ceny energií, věřte, že řešení existují. Respektuji, že jsou i další témata, ale občan a jeho peněženka je téma základní a zásadní.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

