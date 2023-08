Slezák (SPD): Kdy zahájí Francie s NATO speciální operaci v Nigeru?

reklama

Možná jste nedávno v médiích zaznamenali, že v Nigerské republice neboli Nigeru se uskutečnil v červenci 2023 vojenský převrat. Prezident Bazoum byl svržen a nahrazen generálem vojenské stráže Tianim. (Ano, opravdu nejsme jediná republika, co si nechala dosadit na hrad generála.) Byla rozpuštěna vláda a úřady, byly uzavřeny hranice a v zemi byl nařízen zákaz vycházení. V Nigeru nešlo o první puč, ten předešlý byl svržen a byla zahájena demokratizace země.

Nepleťte si ale Niger s Nigérií. Nigérie patřila do Commonwealthu, tedy pod Británii. Až do roku 1958 byl Niger kolonií Francie, a do roku 1960 měl pak titul autonomní republika. Od roku 1960 je Niger samostatným nezávislým státem. Vazby na Francii jsou ale stále silné. Kolonialismus je známý tím, že ze své „mateřské“ země ovládá dění v kolonii a hospodářsky ji vytěžuje. Niger byl, mimo jiné, cenným zdrojem zlata, mědi a železné rudy. Nejdůležitější nerostnou surovinou pro Francii byl, a zřejmě pořád je, uran. A jak je všeobecně známo, z uranu se vyrábí jaderné palivo.

Do Dukovan zřejmě ještě dlouho bude vyrábět palivo ruský TVEL, protože nikdo jiný to neumí. Temelín už ale naše vláda pomalu od Rusa odřízla. Dodávat palivo nyní bude americký Westinghouse a francouzský Framatome. Framatome je jediný výrobce se sídlem v EU, který dodává palivové soubory do většiny západoevropských jaderných elektráren a celkem asi do 380 reaktorů po celém světě. Pokud tedy francouzský Framatome vyrábí jaderné palivo z uranu, kde ho teď bude brát v množství, které potřebuje pro výrobu? Nedá se očekávat, že generál (ne Pavel) otevře hranice a bude pokračovat v nastavených notách.

Nyní se tedy dostáváme k mé původní otázce: Kdy zahájí Francie s NATO speciální operaci v Nigeru? V samostatném nezávislém státě! Odpověď může být ale překvapivá: Nikdy. Jak je známo, NATO ovládají Spojené státy americké. Ještě v červnu 2023 bylo USA těsně před platební neschopností. Ta by znamenala např. hospodářskou recesi, ztrátu několika milionů pracovních míst a devastaci důchodových účtů. Nebezpečí ale stále není zažehnáno. Jen se oddálilo.

A proto je tady otázka, proč by to Spojené státy pro Francii dělaly? Francouzský Framatome by nebyl schopen plnit závazky, a ty by zřejmě převzal americký Westinghouse. USA se pár stovek miliard do kasy momentálně seksakramensky hodí. A když budu přemýšlet konspiračně, vlastně by celý ten převrat v Nigeru mohl být organizován z USA. Nebylo by to poprvé, v tomhle už Spojené státy dávno ztratily věneček.

Moje teorie vychází z dostupných informací na českých a zahraničních serverech.

Bc. Jaroslav Slezák SPD



